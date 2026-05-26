潤泰集團總裁尹衍樑辭世 台北榮總深表哀悼

潤泰集團總裁尹衍樑今（26）日凌晨於台北榮總辭世，享壽76歲。（資料照）



〔記者侯家瑜／台北報導〕潤泰集團總裁尹衍樑今（26）日凌晨於台北榮民總醫院辭世，享壽76歲。北榮隨後發出聲明表達深切哀悼，感念他多年來對醫療、教育及社會公益的長期奉獻。院長陳威明也透露，尹衍樑不僅是「無數人的恩人」，更是「台北榮總的大恩人」，其一生低調行善，對北榮幫助深遠。

陳威明表示，代表全體北榮同仁及受惠病友，向尹衍樑致上最深沉的追思與敬意，感謝他多年來秉持仁心大愛，持續支持醫療照護與社會公益。他提到，尹衍樑是自己「一生最敬重、最崇拜的人」，並坦言在退休前一直有個心願，希望榮總後輩能永遠記得這位默默付出的企業家。

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陳威明透露，近期已與幾位同仁低調完成一本書，希望將尹衍樑的精神傳承給下一代榮總人，讓年輕同仁知道，「一位懷抱善心的企業家，如何在關鍵時刻伸出援手，改變了台北榮總，也幫助了無數國人。」

他也感性表示，書中記錄的其實只是尹衍樑一生善行義舉中的一小部分，「還有太多令人感念的故事，深深烙印在我的心中，永遠無法忘懷。」陳威明指出，尹衍樑與家人長年低調行善、回饋社會，從不張揚，但他認為，真正偉大的善行不應被時間掩埋，「總裁留給台灣、留給榮總、留給所有人的溫暖與大愛，值得被後人永遠記得。」

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