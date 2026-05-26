焦點股》聯發科：Google TPU血統純正 外資上調目標價

聯發科今日股價再創新高。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）在Google TPU供應鏈地位大幅升級，受到外資法人看好，美系外資出具最新報告認證聯發科為亞洲最純正Google TPU概念股，下一代2奈米TPU成長潛力優於預期，更參與1.4奈米TPU v10「Icefish」專案，預料將支撐2029年之後更強勁的成長動能，2025至2028年營收CAGR（年複合成長率）接近50%的強勁TPU產品線帶動下，聯發科估值有機會獲得重新評價，將目標價從2988元升至5088元。

截至9:30分左右，聯發科股價上漲1.65%，暫報4315元，早盤一度來到4380元，再創新天價，成交量逾6470張。

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美系外資指出，根據最新供應鏈調查，Google的2奈米TPU「Humufish」的成長潛力可望優於預期，原因包括ABF載板產能更加充足，目前主要EMIB載板供應商涵蓋Ibiden、欣興（3037）、Shinko與AT&S，未來三星電機（SEMCO）亦可能加入，英特爾晶圓代工的EMIB良率已達高水準，超過90%，顯示嵌入式技術與TGV（玻璃穿孔）良率持續改善，加上其他供應鏈環節已逐步到位，包括凸塊、矽電容與英特爾代工提供的矽橋接晶片（silicon bridge die）。

美系外資分析，Google TPU將分別占聯發科2027年與2028年營收的38%與63%，使其成為亞洲科技股中最純正的Google TPU概念股之一，聯發科估值有機會獲得重新評價。此外，由Gemini Spark驅動的agentic AI換機潮，也可能自2027年起在高階Android手機市場展開，成為聯發科另一項潛在價值。

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