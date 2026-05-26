75歲嬤月領1.9萬撐不起都市生活！搬鄉下養老結果更淒慘

許多人在退休或晚年時，會考慮遠離都市，搬到鄉下居住。示意圖。（法新）

〔財經頻道／綜合報導〕75歲的吉江（化名），每月領取約10萬日圓（約新台幣1.9萬元）退休金，但因都市生活成本很高，某日決定搬到鄉下居住。吉江在搬家後，起初看起來很高興，但過沒多久問題隨之而來，居住成本居高不下，雖然吉江一直告訴女兒自己「沒有問題」，但一次女兒的造訪，才發現吉江積蓄大幅減少，甚至因為沒有朋友而感到「孤獨」。

吉江在丈夫過世後，每月依靠10萬日圓退休金過活，但城市生活成本很高，女兒綾子（化名）對此一直很擔心。某日，吉江以極低的價格在鄉下買了一棟二手屋，並表示要搬過去，「我可以務農，而且看起來我可以過著平靜的生活。」

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搬家後的吉江看起來很高興。她會從鄰居那裡拿蔬菜，自己種花種菜，甚至還會傳送訊息和照片給綾子，綾子認為，吉江看起來比在東京時更有活力。

但問題也接踵而來。即將開始一直抱怨「好冷」、「煤油好貴」、「擔心電費」等話語。老舊住宅的隔熱效果差，到了冬天，暖氣費往往比想像中還高。

此外，在地方地區，很多地方都必須以開車代步，因此汽油費和車輛維持費也逐漸成了負擔。但即使如此，吉江仍一直說著「沒問題」，直到綾子察覺到異狀，是在某次返鄉的那一天。

綾子很驚訝，因為在她看來，吉江不是個揮霍無度的人，反而很節儉，總是那種會說「真是浪費！」的人，然而，短短兩年內，吉江的積蓄卻大幅減少。

當綾子問及原因，吉江苦笑表示：「冬天天氣太冷了，我都沒辦法關掉暖氣，老房子漏風很多，冬天室內溫度很難升高。除了空調，我們每天還要用煤油爐取暖。」

此外，吉江還表示，因為在鄉下地方，開吃到最近的超視需要20多分鐘，隨著年齡的成長，她開始對開車感到焦慮，開始頻繁的搭乘計程車。

吉江坦言：「我以為住鄉下會比較便宜。」她還表示，自己越來越常不跟任何人說話，雖然和鄰居們有一些聯繫，但那裡的環境不像城市地區那樣方便外出，而且朋友都住得很遠，也很難和他們見面。

目前，吉江仍然住在鄉下，但她正在考慮搬到城市地區。然而，每月10萬日圓的退休金，讓她難以維持以前的生活水準。

許多人在退休或晚年時，會考慮遠離都市，搬到鄉下居住，原因包括租金低、自然環境好，或是更渴望輕鬆的生活方式。然而，事實上，離開熟悉的環境可能會帶來意想不到的負擔，例如生活成本增加、人際關係緊張以及就醫困難等。

而報導最後表示，那天綾子看著存摺僵住了。她看到的不僅是餘額的減少，更是母親獨自承受的、日積月累的「寒冷」與「孤獨」的記錄。

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