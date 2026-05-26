台灣世界第1！全球醫療照護指數排行大公開 各國差距一次看懂

統計顯示，台灣是2026年醫療保健最佳國家。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在醫療保健上的支出越高，並不一定能帶來更好的結果。根據統計顯示，台灣是2026年醫療保健最佳國家，報導指出，部分醫療支出相對較低的國家，反而在整體醫療品質與民眾滿意度上名列前茅。

根據《資本視覺》（Visual Capitalist）報導，根據 Numbeo《2026年醫療照護指數》，對全球醫療體系進行排名，評比依據為民眾問卷調查結果，包括醫療品質、基礎設施、醫護人員水準、等候時間以及費用等因素。

請繼續往下閱讀...

報導指出，台灣以87.1分排名全球第1，而每人每年醫療支出約為2400美元（約7.5萬元）。相比之下，美國每人醫療支出約1萬3500美元（約新台幣42萬元），是排行榜中最高的國家，但整體排名僅第40名。

這些結果顯示出一個更廣泛的全球現象：一些表現最好的醫療系統，並不需要最高的醫療支出，也能達到良好的病患成果。

排名中最明顯的趨勢之一是：全球最好的醫療系統，未必是最昂貴的。表現優異的國家通常更重視普及醫療、預防醫學與運作效率，而非單純提高支出。

台灣就是一個典型例子。其單一支付制度幾乎涵蓋全體人口，同時將行政成本維持在較低水準。南韓與日本也同樣結合全民健保與密集的醫療院所網絡，提升整體民眾滿意度與醫療可及性。

報導指出，歐洲在排名中也佔據主導地位，前25名醫療保健系統中超過一半來自歐洲。北歐和西歐國家憑藉著廣泛的醫療服務覆蓋率、較低的經濟門檻和卓越的患者護理水平，一直保持著很高的得分。

泰國（排名第8）和厄瓜多（排名第6）的排名都出乎意料地高，儘管它們的人均醫療支出僅為富裕國家的幾分之一。它們的排名表明，醫療服務的普及性和系統效率與總支出同等重要。

《2026年醫療照護指數》前10排名，分別為台灣、南韓、荷蘭、日本、奧地利、厄瓜多、芬蘭、泰國、丹麥、西班牙。

但報導也點出排名墊底的國家，醫療衛生系統最薄弱，這些國家往往面臨經濟不穩定、衝突或長期投資不足的問題。例如敘利亞的醫療保健指數得分僅35分，總體排名墊底，反映了多年戰爭和醫療基礎設施的損壞。

此外，委內瑞拉、孟加拉和伊拉克也位列倒數，還有一些非洲經濟體也面臨醫生短缺和醫院容量有限的困境。報導表示，在許多排名較後的國家中，衝突、通貨膨脹或長期投資不足，削弱了醫療體系，使民眾在取得醫師、藥品與基本治療服務方面受到限制。

《2026年醫療照護指數》倒數10名國家，分別為敘利亞、委內瑞拉、孟加拉、伊拉克、摩洛哥、蒙特內哥羅、埃及、阿爾巴尼亞、奈及利亞、亞塞拜然。

報導特別提到美國，美國的醫療支出在排行榜中高居第1，每人每年約1萬3500美元，但在《2026年醫療照護指數》中整體僅排名第40名。儘管醫療支出創下歷史新高，許多美國民眾仍面臨醫療負擔沉重、等待時間長以及就醫不易等問題，而這些在東亞與歐洲一些成本較低的醫療體系中，反而能更有效地被控制，這種落差多年來持續引發對美國醫療體系效率的討論。

報導總結，這些排名強化了一個更廣泛的趨勢：更高的醫療支出，並不必然帶來更好的病患體驗。愈來愈多的證據顯示，「效率」而不僅是「投入規模」，正逐漸成為優秀醫療體系的關鍵決定因素。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法