黃金強漲啦！原因揭曉

週一（25日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週一（25日）黃金價格上漲逾1%，係因美伊停火談判傳出新進展，緩解人們對通膨和長期高利率的擔憂。

現貨黃金上漲1.2%，至每盎司4561.51美元。

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6月交割的美國黃金期貨上漲0.9%，至每盎司4563.60美元。

《路透》報導，儘管美國總統川普週六表示，美伊兩國已就重新開放荷姆茲海峽的諒解備忘錄進行了大規模談判，但美伊兩國都淡化了達成協議的可能性，市場仍然保持樂觀。

雙方在一些棘手問題上仍存在分歧，這些問題必須解決，才能結束這場持續3個月的戰爭。

瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示：「目前金融資產受油價影響很大，黃金價格也不例外。」他補充，油價下跌推高了黃金價格，因為市場預期油價下跌會影響聯準會的貨幣政策。他預計這一趨勢將在短期內持續。

自2月底伊朗戰爭爆發以來，受能源價格高企引發通膨擔憂以及美國利率可能上升的預期支撐，黃金價格已下跌約14%。

交易員現在認為聯準會12月升息25個基點的可能性為40%。這與衝突爆發前的預期截然不同，當時經濟學家普遍預測今年將降息兩次。

其他貴金屬部分：

現貨白銀上漲2.5% 至每盎司77.41美元。

鉑金上漲1.9% 至每盎司1959.30美元。

鈀金上漲2.8% 至每盎司1386.00美元。

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