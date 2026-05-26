焦點股》金寶：AI轉型帶勁 帶量攻波高

金寶目前的AI伺服器產品線以主機板與4U伺服器為主，下半年將於泰國投入伺服器機櫃生產。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠金寶（2312）下半年將於泰國啟動AI伺服器機櫃生產，同時進一步鎖定佈局遊戲機、衛星通訊與量子電腦等新產品線的原廠委託設計製造（ODM）業務，該公司股價今日開盤一度亮起紅燈，觸及漲停價40元，創波段新高，截至上午9時9分暫報39.3元，漲幅7.97%，成交量4萬2666張。

金寶總經理陳威昌昨日指出，目前公司的AI伺服器產品線以主機板與4U伺服器為主，下半年將於泰國投入伺服器機櫃生產，希望切入輝達AI伺服器供應鏈。在ODM轉型方面，公司正替一家美國新創公司開發新一代遊戲機產品，整合通訊模組與網通技術，第一代產品主要為客戶委託設計生產，第二代則由金寶「從零開始」主導設計與製造。

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至於低軌衛星通訊領域，金寶運用過往低軌衛星經驗，發展涵蓋高、中、低軌的多軌道整合地面接收系統，產品從天線到路由器皆有布局，並規劃拓展東南亞市場。此外，金寶也已投資量子電腦公司，並開始協助設計相關通訊控制模組，未來不排除持續與合作夥伴共同投資量子電腦領域。

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