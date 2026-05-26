國際油價暴跌 川普「一句話」讓能源市場瞬間變天

國際油價週一（25日）重挫近7%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（25日）重挫近7%，由於市場樂觀預期美國與伊朗正逐漸接近達成和平協議，並將重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），儘管華府與德黑蘭雙方皆淡化近期立即取得突破的希望。

截至美東時間25日下午2點29分（台灣時間26日凌晨2點29分），布蘭特原油期貨下跌7.24美元，跌幅接近7%，報每桶96.30美元。

請繼續往下閱讀...

美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨下跌6.30美元，跌幅6.5%，報每桶90.88美元。

由於美國陣亡將士紀念日（Memorial Day）假期，市場交易量清淡。

一名知悉此次訪問情況的官員週一表示，伊朗首席談判代表與外交部長正在杜哈（Doha）與卡達總理舉行會談，討論與美國達成潛在協議，以結束這場已持續3個月的戰爭。

雙方皆表示，他們已在一份諒解備忘錄上取得進展；該備忘錄將停止戰爭，並給予談判代表60天時間以達成最終協議。

Price Futures Group資深分析師弗林（Phil Flynn）表示：「儘管事情尚未完成，但似乎出現了一些希望，顯示我們將開始讓部分石油重新通過荷姆茲海峽流動。」

大宗商品研究機構 Commodity Context 創辦人約翰斯頓（Rory Johnston）指出：「過去幾個月裡，我們多次接近達成協議，但最後都在細節問題上破局，而荷姆茲海峽依然處於封閉狀態。」

美國總統川普（Donald Trump）週一在Truth Social上一則長篇貼文中表示，與伊朗的談判進展「相當順利」，但也警告，若談判失敗，將發動新的攻擊。

分析師預期，即便和平協議達成，要讓荷姆茲海峽的石油運輸恢復正常仍需數月時間，因為受損的油氣設施仍需修復。

Sparta Commodities分析師June Goh表示：「每日1000萬至1100萬桶原油的潛在供應缺口，不會立刻消失。在中東原油產能恢復上線之前，市場仍將持續消耗庫存，而這還需要數月時間。」

瑞銀（UBS）分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示：「我們仍認為，石油市場最需要關注的關鍵因素應是實際石油流量；而截至目前，通過該海峽的流量仍受到限制。」

船舶追蹤數據顯示，近幾日已有3艘液化天然氣（LNG）運輸船通過荷姆茲海峽，分別前往巴基斯坦、中國與印度；此外，一艘載運伊拉克原油、目的地為中國的超級油輪，在受困近3個月後，也已通過該海峽。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法