熱門基金點將 這檔基金蟬連國人最愛公司債基金

2026年上半年即將進步尾聲，市場在時而驚恐、時而驚喜中持續走在多頭的道路上。（示意圖，資料照）

〔記者吳滋雅／台北報導〕2026年上半年即將進步尾聲，市場在時而驚恐、時而驚喜中持續走在多頭的道路上，投資專家認為，儘管當前主力站在股票資產一方，但追求穩健的長久之計仍需債券部位相助，基於風險性資產後市依然值得期待，且又有最實際的企業獲利支撐，非投資等債公司債基金是持續納入核心部位首選。

銀行財管中心也指出，近兩三年來全球股市表現凌厲，觀察高端客戶作法，往往不會盲從市場起舞，而是繼續抱著有股有債的多元資產布局策略，因應多變的市場風向，而前線理財專員則分享，這幾年來股市震盪幅度和頻率擴大，一般投資人即使面對股市驚漲，多願意撥出部分資金到具收益性質的債券基金。

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此外近期債市多空訊息交陳，波動明顯升溫，就上週而言，美國兩年期、十年期公債殖利率分別彈升5.23點與小幅下滑3.56點至4.1210%與4.5578%，但投資級與非投資級公司債受惠強勁企業財報與股市表現，分別上漲0.31%與0.25%。

而其中與股市、景氣及企業獲利具正向連動性的非投資等級債基金，仍深受國內投資人青睞。比較箇中人氣，根據境外基金觀測站截至四月底的最新統計，國人持有金額最高的單一國家固定收益基金為富蘭克林坦伯頓公司債基金，成立時間超過30年且是率先進入台灣的非投等債基金，在投資人之間具高知名度。

富蘭克林坦伯頓公司債基金不只人氣旺，就理柏資料顯示，在國人最青睞的美國非投等債基金前五名中，短中長期績效也相當爭氣且穩健，近三年來股市行情大好時，也累積有約28%的漲幅，若拉長時間持有十年，累積報酬率則將近66%，皆位居首位。

基金達人表示，該基金做為率先進入台灣的非投資等級債券基金，操盤依然犀利，日前才獲得理柏台灣基金獎的美元非投資等級債券十年期獎項，證明不僅歷史悠久，其整體表現亦是路遙知馬力。

富蘭克林坦伯頓公司債基金長年來秉持主動精選重品質、高債息收益機會的核心策略，締造出色的風險調整後報酬能力，去年為因應國內投資人理財需求多元化的趨勢，推出不同配息級別，其中穩定月配級別最新配息率已達9.48%，深受收益型客戶歡迎。

債券專家分析，美國經濟相對更具韌性並能受惠人工智慧發展趨勢，大而美法案進一步刺激消費與企業獲利，支撐公司債市基本面，同時非投資等級債違約率有望處於低檔，當前利差雖向下收斂空間有限，但就估值角度，仍屬合理而非極昂貴，各因素均偏正向。

國人持有金額前五大境外美國非投資等級債券基金績效（%）

基金 三年 五年 十年 富蘭克林坦伯頓公司債基金 美元A（Mdis）股 27.99 20.76 65.67 瀚亞美國非投資等級債券基金 A （美元） 27.23 16.80 54.31 富達美元非投資等級債券基金 A股 美元 25.35 19.40 62.21 路博邁非投資等級債券基金B累積類股（美元） 20.53 6.24 27.97 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股（美元） 18.21 16.32 43.08

資料來源：理柏資訊、理柏環球分類「美元非投資等級 （高收益） 債券」，取境外基金觀測站國人持有金額前五名，截至2026/4月底。報酬率原幣計價至2026/5/24。製表：記者吳滋雅

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