日本京都巴士要漲價了！不是為了趕觀光客 官方真正盤算曝光

日本京都因應過度旅遊問題，計畫提高遊客的巴士票價，不過專家分析，市府提高觀光客票價的主要目的，並非單純減少旅客數量，而是改善市營巴士的財務狀況。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本京都因應過度旅遊問題，計畫提高遊客的巴士票價，京都市長松井考治今年2月透露，已向國土交通省提出申請，將實施巴士雙重票價。目前京都市營巴士統一票價區間230日圓（約46元新台幣），將調升至350至400日圓（約70至80元新台幣），並將市民票價優惠至200日圓（約40元新台幣），最高價差接近2倍，目標明年（2027年）起實施，此舉將成為日本公共交通系統首度導入「雙重票價」的指標性案例。但專家近期分析指出，京都市提高觀光客票價的主要目的，並非單純減少旅客數量，而是改善市營巴士的財務狀況。

日本媒體《ITmedia》報導，日本會計證照與理財規劃師、同時也是經濟、科技與不動產領域的撰稿人山口伸指出，抵達京都的觀光客多從京都車站出發，依賴市營巴士前往清水寺、金閣寺等主要景點，使巴士成為旅遊交通主力。若使用Google地圖從京都站搜尋前往各景點的路線，多數情況下會優先顯示市營巴士路線，因此外國旅客也傾向使用巴士。

請繼續往下閱讀...

然而京都市營地下鐵路線未能有效覆蓋多數觀光地，加上關西地區的JR與私鐵之間的轉乘有限，因此即使擁擠，多數京都市民仍不得不依賴市營巴士。

京都市於2024年6月推出連接祇園、清水寺等地的「觀光特急巴士」，採假日限定營運、單程500日圓（約100元新台幣）定價，日均載客約2361人，雖然被認為在一定程度上達到緩解人潮效果，但整體壅塞問題仍未顯著改善。

不過此舉面臨著法規和技術問題，日本《道路運送法》原則禁止針對特定乘客進行差別待遇，因此京都市府目前正與中央政府協調法規適用可行性，並研議透過My Number Card（個人編號卡）綁定交通IC卡進行身分識別。

但山口伸指出，提高觀光客票價的主要目的，並非單純減少旅客數量，而是改善市營巴士的財務狀況。山口伸分析指出，因為即使巴士票價翻倍，仍比計程車便宜，而且前往觀光地還是缺乏替代交通方式，觀光客預期仍會選擇市營巴士。

另外部分日本媒體報導指出，京都市營巴士面對人事費與燃料費上升，以及因應過度觀光所增加的加班與增班成本，都進一步了壓縮利潤，因此需要透過差別票價補貼成本。目前京都市營巴士預估在2025年會計年度會出現1億日圓（約2014萬元新台幣）的赤字，經營京都市營巴士和京都市營地下鐵的「京都市交通局」，累計企業債已超過3000億日圓（約604億元新台幣）。

山口伸點出，京都市營巴士的成人票價自2014年由220日圓（約44元新台幣）調整至230日圓後就沒有再變動，財務改善迫在眉睫。此外，在2024會計年度的83條路線中，有59條路線處於虧損狀態、約7成路線的營運成本高於收入。

雖然京都市府常以「抑制過度旅遊」作為政策理由，但實際上更核心的目的，可能是希望由觀光客分擔財務赤字。在市民對擁擠不滿升高的情況下，若全面調漲票價，也可能引發強烈反彈。

山口伸認為，即便雙重票價制度上路，若未同步擴充「觀光分流路線」或提高專用班次，市民與觀光客共乘壅塞的結構性問題恐仍難以根本改善。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法