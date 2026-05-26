歐盟反壟斷調查再出手 Google恐吞上億歐元罰款

德國《商報》報導指出，歐盟執委會計劃對Google處以上億歐元的鉅額罰款。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕德國《商報》週一報導指出，作為反壟斷調查的一部份，歐盟執委會計劃對Alphabet旗下的Google處以上億歐元的鉅額罰款。

《商報》報導稱，這項決定已接近敲定，預計在暑假前公佈。報導提到，這將是歐盟對於違反《數位市場法》（Digital Markets Act，DMA）處以的最高罰款，這一法規旨在限制大型科技公司的權利。

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這項調查在2025年3月正式啟動，旨在調查Google在搜尋結果中偏袒自家服務的現象，並確保這家全球最受歡迎的網路搜尋引擎遵循當地法規。

歐盟執委會發言人芮尼耶（Thomas Regnier）聲明強調，執委會更關心的是確保法令遵循，而不是施加處罰。並補充，即使正在就未來的解決方案進行談判，也會毫不猶豫地盡快採取下一步措施。

Google批評歐盟規範對於旗下搜尋產品的影響，表明希望解決這起案件。公司發言人表示，根據《數位市場法》，公司已經對搜尋功能進行相關調整，這無疑是產品史上「最嚴重的退化」，會讓歐洲用戶獲得次等體驗，而這一切都是為了滿足少數自私自利的投訴者而已。

歐盟執委會在本月稍早表示，在Google先前提出的方案未能達到預期後，執委會已經給予Google更多的時間來消除各方擔憂。

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