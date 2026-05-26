救鋁價！全球最大鋁土生產國6月祭出口管制

全球最大鋁土生產國6月祭出口管制。（法新社，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕繼剛果及辛巴威限制鈷、鋰出口後，「全球最大鋁土礦生產國」幾內亞計畫6月宣佈出口管制措施，幾內亞礦業與地質部長Bouna Sylla表示，供給不能超過需求，我們希望透過限制出口量，將價格拉回合理區間。

根據彭博報道，非洲資源國家透過管控關鍵礦產出口以爭取更高定價權和本地附加價值的趨勢正在加速蔓延。分析指出，幾內亞此次跟進，標誌著這項政策邏輯向鋁產業鏈上游延伸。

請繼續往下閱讀...

報導指出，幾內亞鋁土礦出口量的快速擴張，是此次政策轉向的直接導火線。

據報道，2025年幾內亞鋁土礦出貨量年增25%，達到1.83億噸，進入2026年第1季後成長率進一步加快。幾內亞約佔全球鋁土礦產量的3分之1以上，供應的持續放量直接壓制了市場價格，Sylla表示，鋁土礦價格已較去年初的高峰下跌近一半。

面對價格的大幅下挫，幾內亞政府認為有必要主動干預供應端，Sylla指出，礦業投資者"有興趣看到價格上漲"，言下之意是出口管制政策與礦企利益並不必然對立。該政策先前已於數月前初步披露，政府預計將於6月完成最終方案。

除了出口管制之外，幾內亞同步推進鋁土礦的本地深加工佈局，試圖在資源出口的基礎上向產業鏈下游延伸。鋁土礦是生產氧化鋁的原料，氧化鋁再經進一步加工方可冶煉成鋁。

根據媒體報道，幾內亞目前已有3座氧化鋁精煉廠處於規劃或在建階段，加上現有的1座，合計將形成一定的本地加工能力。

Sylla表示，政府的目標是新建5座精煉廠，合計年產氧化鋁720萬噸。不過，即便上述產能全部投產，也僅能消化幾內亞去年鋁土礦開採量的不足15%，本地加工的提升空間依然龐大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法