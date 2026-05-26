高管創業復仇！誇海口「1年內絕對獲利」 親揭驚人現況

高管創業復仇！誇海口「1年內絕對獲利」，沒想到2年燒光老本。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕「你們以為我是誰？我要讓他們後悔莫及！」60歲的耕作（化名）曾是某中型機械製造企業的董事，前半生堪稱「工作狂」的他，一路在宮鬥與專案中無往不利，然一場高層人事地震，他因業績不佳慘遭「流放」至子公司，不爽降職，拿2400萬日圓（約新台幣480萬元）丟辭呈創業，並向妻子誇海口「1年內絕對獲利」，沒想到2年就燒光老本，為了維持生計，耕作被迫賣掉原本的公寓，厚著臉皮和妻子一同搬進岳父母家借住。

日媒報導，耕作在工作期間，成功完成了無數項目，最終坐穩了董事會席位。他和妻子曾憧憬著退休後的生活。然而一場高層人事地震，他被告知要辭去董事會職務，並調任到子公司的工廠管理部門，不僅薪水降至之前的3分之1左右，連預期中的4500萬日圓（約新台幣900萬）退休金也被對半砍，只剩2400萬日圓（約新台幣480萬元）。

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面對昔日下屬同情的目光，耕作脆弱的自尊心瞬間炸裂，他不顧妻子「和平共處」的苦勸，狠狠摔下辭職信，決定帶著這筆退休金強勢創業，誓言用成功向老東家「華麗復仇」。

為了證明自己，耕作迅速開設了管理顧問公司，並加盟1家針對高齡族群的高端進口商品連鎖店。他大手筆砸下1500萬日圓（約新台幣300萬元）支付加盟費、裝潢與東京黃金地段的黃金店面租金，更向妻子誇下海口：「1年內絕對獲利！」

然而，現實隨即給了耕作一記響亮的耳光，創業後才痛心發現，過去那些對他點頭哈腰的客戶、噓寒問暖的年輕後輩，效忠的從來不是「個人」，而是他名片上的「公司職稱」。

當他卸下光環、成為獨立個體後，昔日的人脈網絡瞬間斷聯，不僅電話沒人接、郵件沒人回，管理顧問公司每個月更是慘到連「一單諮詢」都接不到。

除了人情冷漠，現實經濟更成了壓垮他的最後１根稻草，近年因通貨膨脹與日圓持續貶值，導致店鋪的營運成本直接飆升至預估的1.5倍。同時間，高端奢華的定位也無法吸引到高齡客群，店面每個月光是付租金就淨虧數十萬日圓。

原本留作週轉金的900萬日圓（約新台幣180萬），在短短1年半內被徹底蒸發。創業滿2年之際，彈盡援絕的耕作已經沒有勇氣再背負債務，只能暗自流淚將店面頂讓歇業。

這場轟轟烈烈的「復仇記」，最終以完敗收場，耕作不僅沒能讓前東家後悔，反而將自己工作40年攢下的血汗退休金賠光，銀行帳戶一度只剩下幾萬日圓。

為了維持生計，耕作被迫賣掉原本的公寓，厚著臉皮和妻子一同搬進岳父母家借住。幸運的是，去年他剛好繼承了一筆遺產，加上賣房的餘額，才勉強湊足了真正維持基本開銷的「二次退休金」。

然而，昔日的商場硬漢如今只能寄人籬下。回到家裡，妻子坐在客廳裡不斷嘆氣，甚至連正眼都不願意看他，夫妻間長年累積的信任徹底破裂。

專家指出，許多高階主管在退休或面臨人事變更時，常因「憤怒」或「報復心」而衝動開啟事業第二春。但老年創業絕非易事，若分不清自己的能力究竟是來自「個人實力」還是「公司名聲」，固守昔日榮光盲目投入，下場往往就是這場慘痛的代價。

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