越來越要會算計！技師點名3款「耐操神車」 銀髮族開出最高CP值

越來越要會算計！技師點名3款「耐操神車」，70歲開出最高CP值。（業者提供，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕誰說70歲只能被迫開「老人車」？多數人總認為，到了特定年紀就該換開特定類型的車，但知名諮詢平台 JustAnswerr資深汽車專家兼黑手大師派爾（Chris Pyle）直接打破這個迷思！他直言：「年齡不重要，車子本身條件才關鍵！」對70歲以上的退休族來說，只要鎖定維修率低、保養低的「4缸與6缸」小排氣量引擎，不僅能兼顧寬敞空間，更能徹底甩開養車惡夢。派爾更直接點名Honda Accord、Toyota Camry 與 Kia K5 這3款稱霸道路的「耐操轎車三劍客」，零件好找、全台技師都會修，保證讓銀髮族的退休私房錢不失血。

《gobankingrates》報導，派爾解釋，１輛車到底好不好養，以下5個因素才是決定性關鍵，跟車主的年齡毫無關係：

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1、親民的入手價： 買車總價低，不論新舊，月付或首付壓力都小。

2、保險費率親民： 挑選撞擊測試評級高、維修成本低的車，保費長久省下來非常驚人。

3、優異的燃油經濟性：每加侖能跑30英里（約48.3公里）的車，比起20英里（約32.2公里）的車，每年光加油就能省下大筆銀子。

4、日常保養便宜： 定期換油、輪胎對調等基本開銷，熱門品牌的費用就是比較溫馨。

5、超低維修頻率：幾年才大修1次，跟每年都在跑保養廠，對預算的殺傷力完全不同。

派爾指出，4缸和6缸引擎在所有關鍵指標上都始終優於排氣量更大的引擎。它們的維護成本更低，故障率更低，而且比8缸引擎更省油。

但這並不代表你一定要開小型車。許多中型甚至大型車輛都配備了排氣量較小的發動機，完全可以勝任日常駕駛。

派爾稱，最佳車型分為4類：中型至全尺寸轎車、小型至中型 SUV、小型貨車和小型卡車。

這些車型類別兼顧了實用性、經濟性和可靠性。它們尺寸適中，既舒適實用，又不會因為太大而讓每次加油都成為負擔。

就卡車而言，派爾推薦Toyota Tacoma 和福特 Maverick。這兩款都是小型卡車，具備卡車的功能，但油耗和維修成本卻遠低於全尺寸皮卡。它們停車更方便，保險更便宜，而且仍然能夠勝任人們實際使用卡車的大部分任務。

如果你需要空間來搭載孫輩或運送物品，派爾推薦Kia Sedona、Toyota Sienna 和本田 Odyssey。

小型貨車常被詬病不夠吸引人，但這3款其實非常實用，而且維修成本通常比大型SUV低。此外，它們比一些卡車和SUV更容易上下車，這點隨著年齡增長就顯得尤為重要。

對於SUV買家，派爾列出了Honda CR-V、Toyota RAV4、Ford Escape、Kia Sorento和Hyundai Santa Fe，這些車型一直以來都以可靠性高而著稱，油耗表現也相當不錯，而且無需頻繁維修。由於它們是廣受歡迎的車型，安全記錄良好，因此保險費率通常也比較合理。

若不想讓荷包失血，派爾推薦Honda Accord、Toyota Camry與Kia K5，這3款車非常耐用，只要保養得當，它們就能開很久，更重要是零件便宜、全國技師都會修，完全不用擔心冷門車缺零件要等上幾週的窘境。

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