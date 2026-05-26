國巨陳泰銘登台灣首富 謝金河：靠中國市場富豪排名崩落

被動元件龍頭廠國巨25日股價再飆漲停收691元，市值衝破1.43兆元大關，董事長陳泰銘（見圖）穩居富豪排行榜的榜首。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕被動元件龍頭廠國巨25日股價再飆漲停收691元，若還原10元面額，股價達2764元，本益比已攀升至54.41倍，董事長陳泰銘穩居富豪排行榜的榜首。對此財信傳媒集團董事長謝金河分析，台灣早期的首富是王永慶兄弟，現在是科技巨擘，今年最顯著的變化則是「靠中國市場」的富豪排名一直往下掉，科技新貴正在掌控未來。

謝金河今天在臉書發布貼文稱，國巨的股價每天漲停板，25日漲到691元，市值衝破1.43兆元大關，陳泰銘穩居富豪排行榜的榜首。他表示，一家生產「小到不能再小」的被動元件廠商，搖身變成台灣首富，連陳泰銘本人都覺得像夢境一般，有點不太真實。

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陳泰銘成為台灣首富，國巨也成為台灣第9大市值企業。謝金河指出，陳泰銘靠著併購整合，把台灣被動產業推向世界，且競爭力不斷提升。「陳泰銘憑著聰明才智，加上個人努力，創造出了一個不可思議的世界。」

謝金河說，過去幾十年，台灣的富豪排行榜一直持續變動。2021年華利集團在A股掛牌，股價漲到117.5元人民幣，張聰淵以「鞋王」之姿，晉升台灣首富；如今華利股價跌到34.8元人民幣，張聰淵退到第11名。

謝金河提及，中國旺旺蔡衍明曾經也一度是首富，隨著中國旺旺從13.1跌到4.02港元，蔡衍明排名退到第15名。其他如鴻海創辦人郭台銘、廣達董事長林百里都曾當過首富，現在名次仍排在前頭。

謝金河分析，台灣截至目前總共誔生19家兆元企業，最近聯發科漲勢凌厲，市值達6.808兆台幣，已經快追上高通，董事長蔡明介、副董事長卓志哲都登上富豪排行榜。

他補充，今年最大黑馬是鴻勁董事長謝旼達、川湖創辦人林聰吉。鴻勁靠著測試分類機成為第11大市值企業；川湖首季Eps36.58元，伺服器軌道制霸全球。

謝金河說，「台灣早期的首富是王永慶昆仲，現在是科技巨擘，今年最顯著的變化是靠中國市場的富豪排名一直往下掉！科技新貴正在掌控未來！ 」

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