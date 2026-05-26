力積電COMPUTEX 展示3D AI Foundry

力積電COMPUTEX展示3D AI Foundry。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）將於 6月2日至6月5日 在台北南港展覽館登場，力積電（6770）規劃在COMPUTEX 以「3D AI Foundry」為主題，展示涵蓋3D WoW DRAM

堆疊技術，IPD（Si-Cap）、Interposer 等先進封裝關鍵零組件，搭配集團客戶 IP 及產品設計能力，鎖定 AI 運算對超大記憶體容量、高頻寬存取與高穩定電氣特性的需求，展現其在 AI 晶片與 3D WoW 晶片鍵合堆疊的技術實力與代工服務能力。

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力積電表示，隨著AI 模型規模持續擴大，傳統架構面臨的「Memory Wall」與能耗挑戰日益嚴峻，透過 3D AI DRAM 與邏輯晶片整合技術，可有效縮短資料傳輸路徑、提升整體運算效率，並降低系統功耗，為 AI 應用帶來更高效能與更佳能源效率。

力積電指出，此次展區集結多家合作夥伴共同展出，包括愛普、晶豪科、Zentel Japan、智成與力晶微元等業者，展示 3D WoW 晶圓堆疊 IP 及產品設計方案。

此外，利翔航太、瑞相 與 智慧記憶 等合作夥伴也同步展示 AI 技術應用於無人機、智慧駕駛與 AI EDA 等應用領域的創新成果，進一步呈現「3D AI Foundry」從晶圓、封裝到終端應用的完整生態系布局。

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