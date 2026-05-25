超愛吃！台灣登第二大櫻桃進口國 超車南韓、只輸這國

農業部統計，台灣去年進口櫻桃金額為1.86億美元。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭合作銀行（Rabobank）旗下的全球知識中心與研究部門RaboResearch發布最新報告指出，極端天氣事件、中國消費者行為變化以及生產商獲利能力，面臨越來越大的壓力，其中對智利的衝擊最大，全球鮮櫻桃產業正經歷調整和轉型期。這份報告意外曝光台灣竟是第二大櫻桃進口國，超越南韓，僅次於中國。根據農業部統計，去年櫻桃進口額1.86億美元（約台幣58.6億）。

《Smart Cherry》報導，RaboResearch發布《2026年全球鮮櫻桃市場展望》，指出2025/26產季全球市場進入了明顯的調整階段。在北半球，極端天氣事件嚴重影響土耳其和歐洲部分地區的生產，導致夏季供應大幅減少。同時，南半球的出口則是八個季度以來首次出現下滑，主要原因是智利的出貨量減少。

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報告指，這些事態發展反映出氣候因素對生產的影響日益加劇，凸顯在生產地區增強抵禦能力的必要性。報告強調，智利是世界領先的櫻桃出口國，正從快速擴張期過渡到成長速度放緩和營運優化期。

在 2025/26 產季，儘管櫻桃供應量減少，但種植者的收益連續第二年未能恢復，這加劇外界對該產業獲利能力的擔憂。RaboResearch認為，智利的果樹種植面積可能在 2025 年達到峰值，預計未來幾年生產力較低的果園將移除更多。

報告也預測智利產業將重組，重點在於提高生產力、品質、物流效率和成本控制。報告引用的數據顯示，2025/26產季將有多達334家出口企業，但其中三分之一的出口量不足100公噸。

主要變化之一與中國市場有關，而中國市場歷來是智利的成長引擎。櫻桃的低價環境成為結構性問題，使得出口到中國水果難以維持歷史上的高價，市場多元化對於智利櫻桃產業，將變得越來越具有戰略意義。

報告指出，亞洲、歐洲和拉丁美洲的多個市場提供的回報，已經與中國市場持平甚至更高。此外，台灣、南韓、越南、泰國和印度等亞洲國家的櫻桃進口量也持續成長。報告特別提及，台灣在2025年成為繼中國之後的第二大甜櫻桃進口地區，超過南韓。

根據農業部統計，去年櫻桃進口量為2萬1869公噸，進口額1.86億美元（約台幣58.6億）；其中新鮮櫻桃進口量為2萬1297萬公噸，進口額為1.84億美元（約台幣58億）。

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