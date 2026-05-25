中國產能過剩投訴海量 歐盟5國推更強硬反制政策

歐盟將就新的中國政策方向舉行辯論。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕在歐盟執委會將於29日舉行中國政策方向辯論前夕，歐盟主要成員國西班牙、義大利、荷蘭、法國與立陶宛連署要求布魯塞爾採取更強硬的貿易政策，包括加快緊急關稅的實施、賦予歐盟新的反規避（anti-circumvention）權力等，以反制中國的工業產能過剩。

該連署文件指出，歐盟必須對「系統性與結構性的工業產能過剩」採取積極的回應措施。歐洲各國政府與企業對於中國競爭引發的經濟壓力，怨聲載道，歐盟執委會為此訂於29日舉行中國政策方向辯論會，以制定相關新政策。

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上述歐盟主要國家敦促歐盟為受衝擊的產業整體，採取更積極的保護措施，而非依據個別產品祭出反傾銷手段。

這些措施將允許進口激增被認定造成在地產業傷害時，可課徵關稅或採取配額限制。過去這些措施很少被使用，主要用於反制中國湧入的鋼鐵與鐵合金。

文件也呼籲採取新的「韌性工具；在歐洲供應來源集中超過特定門檻時」即可啟用。此舉將可迫使關鍵產業的進口商確保握有至少兩個國家的3個供應商，以防止過度依賴。

該文件指出，中國不公平的貿易行為加上美國的關稅，「對歐洲產業造成直接衝擊，致使2019至2025年歐洲流失100萬份工作」。歐洲改革中心近期發表的另一項報告估計，德國約有40萬份與出口中國相關的工作，已流向中國。

該文件描述布魯塞爾貿易官員，被大量傾銷與補貼申訴壓得喘不過氣來的現實。文件指出，相關反傾銷與反補貼調查，絕大部份涉及中國，應輔以緊急安全措施，以便更快速的祭出反制手段。

文件建議對企業課徵反補貼稅，而不僅是對國家或產品課徵該關稅。此舉對透過子公司在全球營運的中國企業可能產生重大影響，因為他們將成為歐洲的重點監管對象。

該文件也希望採取更嚴格的反規避措施，防止受歐盟關稅衝擊的企業透過第3國，轉運貨物，以及以「經濟安全」為核心，引導歐盟的貿易措施。

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