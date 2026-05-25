中國揮拳阻資金外流 券商大亨一夕蒸發逾530億資產

富途控股創辦人李華。（摘自網路）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，在北京加強資本外流管制、打擊境外股票交易後，中國網路境外券商富途控股創辦人兼執行長李華的財富1天內縮水逾4分之1。

根據彭博富豪指數數據顯示，截至22日，李華的財富縮水17億美元（534億台幣）至47億美元（1477億台幣），不到其去年10月底101億美元（3173億台幣）身家的一半。

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中國證監會22日突然宣布打擊非法跨境交易的行動，表示老虎證券、富途證券與長橋證券未取得相關境內業務許可，其境內、境外實體所有非法所得將沒收。

富途隨後表示，監管機關將對其罰款18.5億人民幣（85.5億台幣）。在美國上市的富途當日股價重挫28%，創逾3年來單日最大跌幅。

中國政府的打擊行動標誌著富途發展的戲劇性轉折。3月間，該公司表示，它是香港首度公開募股（IPO）熱潮的受惠者。香港超過一半的IPO發行商都與富途合作。

中國中信證券估計，受中國此舉衝擊的資產恐達2500億港元（逾1兆台幣），其中富途控股受影響的資產約1500億至1800億港元（6017億至7220億台幣）。

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