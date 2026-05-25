精準布局AI權值龍頭 兆豐00996A主動ETF爆量續刷掛牌新高價

兆豐投信3月底掛牌、首檔主動式ETF「00996A」，因精準布局AI權值龍頭，持續展現「價量齊揚」走勢。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕市場多頭氣勢如虹，兆豐投信3月底掛牌、首檔主動式ETF「00996A」，因持股精準囊括台積電、臻鼎-KY、聯發科、台光電、國巨等AI權值龍頭，持續展現「價量齊揚」走勢。台股今（25）日收盤漲至43,644.40點，兆豐00996A持續刷新新高價，達15.26元、成交量更突破1.6萬張。

兆豐00996A主動ETF投資團隊表示，目前市場資金高度向半導體先進製程與 AI 巨頭集中。兆豐00996A主動ETF自掛牌以來，憑藉動態調整持股的優勢，精準在產業快速輪動中捕捉Alpha。根據兆豐00996AETF最新持股策略，目前前3大產業分別為電子零組件、半導體與電腦周邊，合計佔比達 78%；主要持股精準囊括台積電、臻鼎-KY、聯發科、台光電、國巨*等AI權值龍頭。

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兆豐投信指出，台股上週五寫下了指數與市值齊創紀錄、大盤收盤點位達42,267點與整體市值均改寫歷史新高等「四驚奇」紀錄，顯示多頭動能強勁，此外，電子類股指數衝上2,752點也創下歷史紀錄；統計5月22日，台股市值超過新臺幣兆元的產業巨頭增至18檔，外資更單日回補761.3億元，創下台股史上第4大買超紀錄，法人分析，台股已正式進入「主升段」行情，00996A主動ETF由投資團隊根據市場動態與企業競爭力，每日即時汰弱留強。

不過，兆豐投信提醒，雖然台股連拉兩根中長紅棒，但上週5外資在台指期留倉的淨空單仍高達46,483口。兆豐00996A將透過量化模型與期貨避險機制，若未來大盤面臨高檔技術修正，可彈性運用期貨鎖住投資成果、降低淨值波動。

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