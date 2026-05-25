怕晚年吃土省錢狂買ETF 頂大生竟因1顆蛀牙崩潰苦存80萬全敗光

隨著高齡化社會來臨，養老金逐年攀升，讓不少年輕人很焦慮。（本報製圖）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人為了避免晚年破產，節端節儉，擠出錢投資，以致生活痛苦不堪。1名29歲的早稻田大學畢業生每月實領薪水22萬日圓（約台幣4.4萬），仍擠出10萬日圓（2萬）定期定額買ETF，生活費不夠就變賣家當，到最後房間變得像一間空無一物的獨房監獄。結果因「一顆蛀牙」徹底崩潰，因為捨不得花治療費，忍著牙痛不看醫生，直到被宣告必須植牙，要花10萬日圓（約台幣1萬）以上，他被迫拿出部分投資資金，花錢的慾望大爆發，最終將兩年來辛苦累積的400萬日圓（約台幣80萬）金融資產幾乎揮霍一光。

《日刊SPA！》探討現代年輕人在「新NISA（新型少額投資免稅制度）」風潮下，因過度投資而淪為「NISA難民」。

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報導指，自新NISA上路以來，社群媒體上充斥著各種成功經驗，讓許多人陷入無比的焦慮。最新調查顯示，有四成的20多歲年輕人已經開始為了老年生活進行投資；然而在背後，卻有越來越多青年為了讓未來更安心，節端節儉，擠出錢投資，生活痛苦不堪。

因2024年新NISA制度而開始投資的森田裕也（化名，29歲）就是其中之一，他說，「當時的年薪大約360萬日圓（約台幣72萬），獎金也常因業績被砍。那時開始意識到，就算熬到當上店長，薪水也就那樣，心想自己好歹是早稻田大學畢業、對數字很敏感，外界常說的老後需要2000萬日圓的（約台幣400萬）問題，靠這個就能完美解決了。」

森田原本就喜歡賭馬等消遣，坦言自己確實有過「想輕鬆賺錢」的念頭，但他即便是玩股票或博弈，也不是靠直覺，而是屬於理智派。對他而言，有數據背書的ETF，簡直就像是現實生活中的搖錢樹。

他說，「如果用信用卡定期定額自動扣款，還能根據投資額賺取價值幾千日圓的紅利點數。而信用卡的扣款上限剛好是10萬日圓。雖然每個月實領薪水只有22萬日圓，還是每個月硬生生把錢擠到上限。我有些完美主義，連一點點點數都不想浪費。」

然而，與證券帳戶裡不斷累積的資產成反比的是，森田的現實生活變得越來越痛苦。他住在月租5萬日圓（約台幣1萬）的套房，餐點全靠店裡的員工餐度日，每當生活費不夠時，就開始變賣家當，到最後房間變得幾乎像一間空無一物的獨房監獄。

即使這樣，錢還是不夠，只好去跑Uber Eats，每個月多賺個3萬日圓（約台幣6千）左右貼補。他透露，為了不讓自己任職的餐廳發現，還特地跑到很遠的區域去接單。甚至連朋友結婚時，也因為捨不得包紅包，說謊騙對方說「工作太忙走不開」。

這一切都是為了自己的未來。森田斬斷了所有朋友關係、也不談戀愛，過著近乎苦行僧的生活。然而，為這場瘋狂畫下句點竟然是一顆「蛀牙」。

森田回憶，因為捨不得花治療費，牙痛也一直忍著不看醫生，直到最後被宣告必須植牙，要花10萬日圓以上。為了付醫藥費，心不甘情不願取出證券帳戶裡的一部分資金，沒想到，這一舉動，竟然讓花錢的慾望徹底失控。

體驗過「可以自由花錢」的滋味後，森田竟然將2年來累積的400萬日圓金融資產，全數解約。過去長期遭受極度壓抑的慾望瞬間大爆發，他的金錢流向也從投資轉變成揮霍。

森田坦言，「上週才剛把10萬日圓拿去賭馬輸到精光，但想想現在自己有這麼多可以自由動用的錢，跟過去痛苦的兩年相比，簡直不可同日而語。」

報導說，隨著高齡化社會來臨，外界宣稱的養老金逐年攀升，每個人都陷入不知道該努力到什麼地步的恐慌狀態。專家建議，花時間和金錢積累人力資本及社會資本（例如人脈關係）至關重要，你的未來收入能力會透過複利不斷成長。此外，珍惜當下的生活方式也很重要。

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