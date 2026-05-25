國銀新南向授信持續超標！澳、星兩國增額最多

新南向國家當中，「澳洲」持續「一馬當先」授信總餘額最高達778億元。圖為澳洲雪梨歌劇院。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會統計顯示，本國銀行截至今年4月底對新南向國家授信餘額為新台幣2兆2,295億元，月增477億元，去年底之1兆9,995億元，增加2,301億元。其中，金管會設定目標、今年授信總餘額增加800億元，不過，實際授信已經提早達標，「達標率」為287.6%；新南向國家當中，「澳洲」持續「一馬當先」授信總餘額最高達778億元；「新加坡」排第二，金額為538億元。

「新南向18國」包括東協10國、南亞6國及紐西蘭、澳洲等2國，合稱之。從2017年開始，政府持續積極推動「新南向政策」，其中，行政院並通過「新南向政策─金融支援」，包括：鼓勵國銀赴新南向國家增設據點，並擴大對新南向企業授信放款等。

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首先，截至2026年4月底，本國銀行對新南向國家授信餘額為22295億元，較去年底之19995億元，增加2301億元。另本年授信總餘額目標為達20795億元（增加800億元）。

其次，截至今年4月底，在新南向國家中本國銀行授信增加最多之地區是哪裡？授信增額為多少？為何該地區授信增額相對顯著？銀行局副局長王允中表示，授信總餘額較去年底增加最多之國家，分別為「澳洲」新增778億元居冠、「新加坡」授信增加538億元、「越南」增加414億元、「印度」增加326億元。

銀行業者表示，「澳洲」、「新加坡」、「越南」及「印度」等四個國家，是新南向辦理授信業務最活絡區域，主要是當地的企業授信需求增加所致。

此外，至於截至今年4月底，對新南向國家授信餘額增加前5大銀行，分別為「台北富邦銀行」新增加293億元、「玉山銀行」增加248億元、「台新銀行」新增227億元、「兆豐銀行」新增201億元、「中國信託銀行」新增195億元。

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