奇美實業二代接班 許家彰談老爸許文龍的經營直說4個字

〔記者吳俊鋒／台南報導〕全球規模最大的ABS樹脂供應商-奇美實業，本月完成二代接班，集團創辦人許文龍獨子許家彰今天首度以新任董事長的身分公開露面，談到老爸的經營哲學，直說「太厲害了」，溝通力、意志力與執行力等兼備，且都很有效率，一手打造強大的石化王國。

奇美有「石化南霸天」之稱，舉足輕重，集團擴及家電、食品、醫療、博物館，二代接班，以及全球布局、市場策略、綠色轉型等公司願景，都備受關注， 許文龍「幸福企業」的經營理念是否延續，也成為話題焦點之一。

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談及父親的幸福哲學，許家彰認為有3個面向，亦即工作、生活都充滿熱忱，且樂於分享，找出能從中得到快樂的興趣相當重要，他自幼在廠區長大，深受老一輩奇美人的薰陶，會努力傳承創辦人集團經營的核心精神。

許家彰指出，第二代更要謙卑、惜福，奇美並非個人創造出來的，而是父親與眾多前輩們共同努力的成果，尊重現有的一切，攜手打拚，幸福哲學為集團優良、驕傲的傳統，延續下去是未來最大的責任，他有信心凝聚團隊戰力，任期內帶領公司更上層樓，並往創新領域邁進。

他也強調，接班的首要任務，在於努力透過溝通與磨合，將不同專長、特質的人才聚集在一起，激發團隊的最大潛能；雖然自己念的是建築系，但一直在集團各企業任職，如家電、醫療、博物館的歷練，「B to C」的多元跨界經驗，養成了對消費市場需求的高敏銳度，具前瞻性的洞察力，將是提升奇美品牌價值核心動能的利器。

面對石化產能擴張與價格競爭的壓力，許家彰揭示了公司「高值化」的策略，已經從「量的奇美」轉向「質的奇美」，現在已具備強大的客製化能力，能精準對接需求，應用領域也大幅跨足醫療器材、半導體、網通等高階市場。

許家彰說，所推出的Ecologue® 永續材料產品組合，已是全球知名品牌大廠的指定供應商，展現在綠色供應鏈中的關鍵影響力；針對全球ESG浪潮與碳費徵收趨勢，他也將淨零轉型視為「機會」而非「威脅」或「挑戰」，能源與水資源的自主率逾8成，奇美從A Step Up 到 A Step Beyond，實踐負責任的企業公民。

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