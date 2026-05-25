元太彩色可變色電子紙概念車 COMPUTEX 2026 首度曝光

元太彩色可變色電子紙概念車將於COMPUTEX 2026 首度曝光。（元太提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠E Ink元太科技（8069）推動電子紙材料應用於車體表面已逾5年。繼BMW於2026北京車展發表導入E Ink Prism™ 技術、邁向量產階段的BMW iX3 Flow Edition 後，元太將於COMPUTEX 2026 電子紙產業專區，展出該車款的引擎蓋結構。而採用E Ink最新可變色電子紙材料技術的「彩色可變色電子紙概念車」也將首度亮相，展現電子紙材料從顯示介面進一步延伸至3D曲面、不規則表面與智慧表面的創新潛力。

元太指出，BMW iX3 Flow Edition代表較接近商業化的應用可能，而彩色可變色電子紙概念車則呈現該技術未來長期發展的願景。

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BMW iX3 Flow Edition採用 E Ink Prism™ 黑白軟性電子紙材料技術，其設計已通過 BMW 品質測試，並符合汽車工程與實際使用的嚴格要求，象徵 E Ink Prism™ 已能因應多種環境與應用情境。

透過八種動畫效果，駕駛可依照心情、個性與駕駛情境自訂車輛外觀，開創全新的表達與個人化體驗。BMW iX3 Flow Edition亦為全球首款導入 E Ink Prism™ 技術，並邁向量產階段的車款，象徵汽車表面創新技術的重要突破。

不同於此，全球首度曝光的彩色可變色電子紙概念車則採用E Ink Prism™ 彩色可塑形電子紙材料，讓電子紙材料可包覆3D曲面，為元太科技研發團隊最新打造的創新技術展示。

該概念車將電子紙材料透過拉伸或熱塑製程，應用於車體與輪框等立體曲面表面，並可經由程式系統控制進行多種色彩變換，展現電子紙技術在多元材料表面整合與智慧外觀應用上的未來發展可能性。除了車體表面之外，這項技術亦正拓展至各式曲面物體表面，為產品外觀設計帶來更多元的色彩設變化與個人化色彩風格。

即將展出的彩色可變色電子紙概念車運用 BMW 量產車輛作為顯示平台，強調 E Ink Prism™ 能應用於既有產品與既有造型上，賦予其全新的外觀與感受。雖然所採用的彩色可變色電子紙材料仍處於開發與測試階段，但透過此次創新技術展示，元太將持續探索電子紙材料於不同曲面、形狀與載體上的應用可行性，作為未來材料開發與應用設計的重要參考。

元太亦特別邀請BMW Open Innovations研究工程師 Dr. Stella Clarke 來台，擔任2026 國際電子紙創新論壇講者。論壇中，Dr. Clarke 將與元太科技荷蘭辦公室總經理Pete Valianatos 展開對談，分享BMW與E Ink展開合作的背景源起，以及多項電子紙技術應用於BMW變色車輛的創新歷程。

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