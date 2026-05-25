自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

竣邦-KY啟動越南織染一貫廠 布局全球機能布料供應鏈

2026/05/25 19:46

竣邦-KY 正式啟動越南織染一貫廠建置計畫，強化全球供應鏈布局與未來接單能力。 （竣邦-KY提供）竣邦-KY 正式啟動越南織染一貫廠建置計畫，強化全球供應鏈布局與未來接單能力。 （竣邦-KY提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕運動戶外機能性布料廠竣邦-KY（4442）今日召開股東常會，通過2025年度盈餘分配案，決議配發每股現金股利3.5元，創歷年新高，依5月22日收盤價50.9元計算，現金殖利率6.88%。公司同步看好2026年營運動能穩步增強，除持續深化國際品牌客戶合作外，也正式啟動越南織染一貫廠建置計畫，強化全球供應鏈布局與未來接單能力。

竣邦-KY表示，2025年營收、獲利同步改寫歷史新高，全年合併營收達16.7億元，稅後淨利1.52億元，每股稅後盈餘（EPS）5.23元，受惠機能性布料研發設計能力提升、多元產品組合策略，以及成功拓展多家全球知名運動品牌客戶合作，帶動整體營運規模與獲利結構持續優化。全年毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別達28%、11%、9%，繳出「三率三升」成績。

隨著全球品牌客戶對供應鏈反應速度、產品開發效率與解決方案能力要求提升，竣邦-KY指出，公司已逐步從傳統布料供應商，轉型為「產品解決方案夥伴」，透過機能布料設計、快速打樣與供應鏈整合能力，協助客戶縮短開發流程與因應終端市場變化。

在供應鏈布局方面，竣邦-KY規劃，除了持續優化中國地區管理效率，因客戶對越南供應需求快速提升，公司已逐步提高越南地區銷售與在地生產比重，並於2025年正式啟動越南織染一貫廠建置計畫，希望藉此提升全球供應鏈韌性，並強化在國際紡織供應鏈中的戰略地位。

展望2026年，竣邦-KY維持審慎樂觀看法。公司指出，目前整體接單表現已逐步反映客戶需求回溫，隨著訂單節奏推進，下半年營運動能可望逐步顯現。此外，公司也看好運動領域出貨占比將回升至健康水位，同時持續拓展專業工裝與袋包材等多元應用領域，為未來營運增添成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財