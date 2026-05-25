AI長照機器人來了！臺東大學推「智慧陪伴員」會聊天還懂情緒

國立臺東大學暨AI東部產學大聯盟鄭憲宗校長視訊分享AI花園理念。（數產署提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部積極推動「AI花園：科技共榮×教育扎根」計畫，114年已串聯國立臺東大學、國立雲林科技大學及佛光大學等3所大學，媒合50家在地產業；115年則將進一步擴大規模，新增國立屏東科技大學、國立澎湖科技大學、國立東華大學、國立宜蘭大學及國立高雄師範大學等6校，預計推動更多AI場域實證應用。

數發部今（25）日舉辦成果發表記者會，其中連續兩年參與計畫的國立臺東大學校長鄭憲宗，因今日高鐵延誤未能親自出席，改以視訊影片方式分享成果。他分享臺東大學在數位發展部與數位產業署支持下，攜手地方推動「智慧長照陪伴機器人」計畫的經驗。

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鄭憲宗指出，東部地區雖面臨高齡化與資源分布不均等挑戰，但也因擁有真實場域需求與鮮明地方特色，成為AI應用最適合落地的環境。

他透露，今年計畫已完成智慧長照陪伴機器人的PoC（概念驗證）場域測試，並將AI導入台東仁愛之家等長照場域，發展具備互動陪伴與情緒關懷功能的應用模型。對校方而言，重點不只是把技術做出來，而是讓這些技術真正被使用、產生實際價值。

鄭憲宗也提出「JUICE」概念，作為AI時代人才培育核心。他表示，在AI時代，知識取得已不再困難，真正重要的是是否具備把工具轉化為價值的能力。JUICE分別代表「Judgment（判斷）」、「Utilization（運用）」、「Integration（整合）」、「Choice（選擇）」與「Expression（表達）」。

他形容，學生剛開始學習AI時，可能像一杯白開水，但隨著能力與經驗累積，會逐漸變成一杯「有料的果汁」，而那些「料」，就是JUICE所代表的跨域能力。鄭憲宗指出，在這次計畫中，學生真正走進長照現場，與長者互動、理解需求，並透過「做中學」方式，把AI技術轉化成實際應用，同時培養判斷、整合、選擇與表達能力，這也是聯盟希望培育的新世代AI人才。

此外，參與PoC合作的資服業者端點科技總經理陳欣玄也分享，團隊在臺東大學支持下加入「AI花園」計畫，共同推動智慧長者陪伴機器人應用。

他表示，團隊在開發過程中導入三項AI核心技術，包括生成式對話、檢索增強生成RAG（Retrieval-Augmented Generation），以及AI Agent代理人系統。

其中，生成式對話讓機器人能以更自然方式與長者聊天互動；RAG架構則讓系統能在對談中提供更正確、可靠且符合情境的資訊；AI Agent系統則能在陪伴過程中即時生成摘要並寫入資料庫，協助後端照護人員快速掌握長者情緒與生活狀況。

他透露，今年計畫將進一步推進到PoS（服務驗證）階段，並新增三項功能。第一是「主動陪伴」，讓系統不再只是被動回應，而能主動發起聊天，透過開放式提問模擬回憶療法，引導長者分享往事，刺激腦部與情緒調節。

第二則是「心理定位轉型」，透過「反向導師制」讓長者分享人生經驗與智慧，從被照顧者轉變為經驗傳承者，重新建立被需要的價值感。

第三則是「智慧監控整合」，系統能在日常聊天中，自動整理長者的進食、用藥與生活作息資訊，即時回傳後端資料庫，協助照護人員更完整掌握長者身心狀況。

此外，115年度「AI花園」計畫大學AI場域實證應用，還包括：高雄師範大學「智慧教師助理機器人（PoC）」透過AI代理人技術，將師生轉化為具AI部署能力 的「AI Tech顧問」將AI技術帶入不同場域。

國立澎湖科技大學則聚焦離島物流需求，推動「澎湖無人機物流產學共創服務」PoC，結合無人機配送、AI智慧調度與飛安監測技術，打造可實際落地的離島運補模式。

東華大學AI校園智慧導覽與模擬面試實證（PoC） 整合LLM、RAG與多模態語音技術，打造 「互動導覽」與「模擬面試」兩大AI服務場景。

宜蘭大學推動「東台灣智慧韌鏈2030-AI智慧精準檢測應用與實證（PoC）」 將資深專家經驗與現地採集的病蟲害、環境排放數據 數位化，建構高準確度的AI推理與檢測知識庫。

至於屏東科技大學，則將推動「AI農務智慧助理（PoC）」，導入AI病蟲害監測預測智慧農業戰情室與生成式AI農務助理，實現永續農業發展。

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