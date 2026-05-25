富邦金首季獲利亮眼 北富銀評估進軍美韓市場

富邦金控第1季稅後盈餘達335.5億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.40元，雙雙位居業界第一。（富邦金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦金控今舉行2026年第1季法說會。受惠於子公司獲利動能強勁，富邦金第1季稅後盈餘達335.5億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.40元，雙雙位居業界第一。總經理韓蔚廷表示，明年的股利政策將以調整後的獲利為基礎，維持4至5成的發放率，並以現金股利為主。

截至3月底，富邦金總資產已超過13兆元，年成長8.2%，普通股每股淨值為65.9元。第1季調整後獲利為663.5億元，創下歷史同期新高紀錄。

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在子公司表現方面，台北富邦銀行、富邦證券、富銀香港及富邦華一銀行的稅後盈餘均創下同期新高；富邦產險則創下歷史同期次高。富邦人壽表現尤為亮眼，第1季稅後盈餘為151.2億元，若加計FVOCI權益工具處分損益，調整後獲利達472.9億元，亦創歷史同期新高，主因來自合約服務邊際（CSM）釋放、經常性正利差貢獻及財務結果表現優異。

富邦人壽資深協理鮑華玲指出，目前美伊衝突延續，將持續關注油價上升對聯準會決策及通膨的影響。在資產配置上，3月已調整債券水位並維持高現金率。由於長端利率維持高檔，目前新資金投報率可達5.5%至5.7%，預期今年整體避險前經常性收益率可望持穩於去年水準。

針對避險策略，富邦人壽表示，目前外匯價格變動準備金已達1474億元，高居業界之冠。在具備充足沖抵能力下，3月底避險比例已降至23.9%，預期全年將維持在20%至40%區間。由於外價金準備充足，加上低於去年的避險比例，預期今年避險後經常性收益率有望優於去年。此外，截至3月底，富邦人壽CSM餘額為4147億元，季增115億元，增幅約2.8%。

投資組合方面，富邦人壽維持較高現金水位，以因應市況保留資產配置之彈性，第一季國內股票報酬率達40.18%，績效超越大盤指數。

韓蔚廷表示，壽險子公司上繳金控的額度還需視主管機關政策而定。但因富邦人壽的淨值比優於同業，待政策確定後，將有更厚實的基礎將獲利上繳金控，以支持母公司發放現金股利的需求。

在海外據點擴展方面，台北富邦銀行東京分行已於5月1日正式開業。韓蔚廷表示，考量台商供應鏈移轉與經濟發展趨勢，未來不排除增設日本據點，也評估將韓國代表處升格為分行，並有意前往美國申請增設分行。

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