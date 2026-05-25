超狂副業！28歲工程師靠「幫忙遛狗」每月竟能多賺19萬

Coby Goodhart經營遛狗副業。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在許多人還把「遛狗」當成不起眼的散步時，美國紐約一名28歲工程師，卻靠著替人遛狗，成功打造出月收6千美元（約新台幣19萬元）的副業。他在白天照常上班，凌晨、午休、下班後卻替人遛狗，硬是把一份看似不起眼的打工，做到年收入突破百萬台幣。

外媒報導，28歲的Coby Goodhart從小就非常喜歡狗。2023年搬到紐約後，他開始替住家附近居民遛狗，希望在忙碌都市生活中，仍能持續接觸自己最喜歡的動物。到了2025年，他正式創立高端遛狗品牌「Goodhart Dog Co.」，專門服務紐約曼哈頓下城（Lower Manhattan）客戶。

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不過，最特別的是，Goodhart目前其實仍有一份全職工程師工作。他透露，自己的副業幾乎完全圍繞正職時間安排，平日清晨、午休、下班後與週末，全都成了遛狗工作時間。他表示，自己每天都必須提早起床，在正式上班前先完成一輪遛狗，午休時再趕場，下班後晚上繼續工作。至於白天上班時段，他則聘請並訓練另一名遛狗員協助照顧客戶。

Goodhart坦言，這樣的生活其實相當辛苦，但他非常熱愛這份工作。目前，他每天平均會照顧10至20隻狗，而客戶幾乎全靠口碑介紹累積而來。他除了經營社群媒體，也會親自向社區大樓管理員發送名片，藉此拓展客源。他認為，「高端定位」正是自己成功的重要關鍵之一。

Goodhart表示，自己並不打算服務所有人，而是專注提供高品質、高信任感的服務，因此收費也會依照狗的體型、個性、地點與照顧需求調整。如今，這份副業每月已能替他帶來超過6000美元收入，年收入更已突破6位數美元（至少約新台幣314萬元）。

不過，他認為最珍貴的仍是與狗相處的過程，在紐約這種高壓、快節奏的環境裡，能夠成為「讓主人安心的人」，其實意義非常大。當然，這份工作也有不為人知的辛苦一面。

Goodhart笑說「天氣從來不會跟你商量。」無論下雨、酷暑還是寒冬，狗都還是得出門散步，而紐約冬天凌晨的低溫，更經常讓他感受到這份工作的現實挑戰。即便如此，他仍希望未來能把Goodhart Dog Co.真正發展成自己的全職事業。

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