房市量縮續盤整！房貸增速陷8年低檔、建築貸款連2降

房市量縮續盤整。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕房市持續量縮盤整，中央銀行今日公布4月本國銀行房貸與建築貸款統計。儘管房貸餘額續創歷史新高，但年增率仍徘徊8年低檔，不到5%；另一方面，建築貸款餘額則連兩月下滑，顯示建商推案態度依舊保守。

根據央行統計，4月國銀房貸餘額升至11兆7215.68億元，續創新高，年增率則小幅回升至4.5%，但仍處於近8年低檔，且已連續6個月低於5%，主要反映房市交易量萎縮、房價進入盤整階段。

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從六都買賣移轉棟數觀察，4月總量為1萬5685棟，月減14.2%、年減7.1%，創下近8年同期新低；累計今年前4月六都交易量為6萬2687棟，較去年同期減少3.4%，顯示市場買氣仍偏疲弱。

即將於7月底退場的新青安房貸，4月貸款餘額略增至1兆5965億元，占整體房貸餘額比重提升至13.62%。央行指出，主要是當月出現交屋潮，帶動銀行放款金額增加。

至於被視為建商推案意願指標的建築貸款，4月餘額降至3兆4577.22億元，月減151.32億元，已連續兩個月下滑；年增率也下滑至0.48%，為今年1月以來低點。

央行指出，自2020年底啟動房市信用管制後，建築貸款年增率自2021年高峰一路走低，2023年跌破雙位數後持續下滑，去年9月甚至一度轉為負成長。雖然去年10月後恢復正成長，但過去一年多來，建築貸款餘額大致維持在3.4兆元附近，單月增減多受個案影響，整體變化有限，反映建商對新案開發仍維持審慎保守態度。

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