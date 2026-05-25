黃仁勳說重話？批有些CEO將裁員歸咎AI是「 懶惰藉口」

輝達執行長黃仁勳表示，有一些執行長將裁員歸咎於人工智慧的說法是「懶惰的藉口」，而且「毫無道理」。（資料照，本報記者塗建榮攝）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳週一（25日）表示，有一些執行長（CEO）將裁員歸咎於人工智慧的說法是「懶惰的藉口」，而且「毫無道理」。

黃仁勳在接受中央社記者 Victoria Jen的專訪時表示，他對人工智慧的未來充滿信心，並認為事實也支持他對未來的想像。

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他說：「很多CEO把人工智慧和失業聯繫起來的說法，簡直太懶惰了。人工智慧才剛剛出現，怎麼可能就已經導致失業？」；「人工智慧怎麼可能僅僅在六個月前才開始發揮作用，而兩年前他們卻因為人工智慧而裁員？這根本說不通。」

黃仁勳指出，「他們這麼做只是為了顯得自己很聰明，我真的很討厭這樣。我覺得我們這樣做會嚇到別人，這是不負責任的。」他也表示，「如果你不接受時代的技術，你就會被時代拋在後面。」

黃仁勳既沒有被問及任何特定公司，也沒有提及任何特定公司。

近期，與人工智慧相關的裁員事件屢見不鮮。上週，渣打銀行執行長比爾溫特斯（Bill Winters）因聲稱該行正在用技術取代「低價值的人力資本」而遭到抨擊，當時該行宣布計劃在未來四年內裁員超過7000人。他隨後為自己的言論道歉。

本月初，路透報導，社群媒體巨頭Meta計劃裁員20%或更多，以抵消人工智慧的大量支出，並寄望該技術帶來的生產力提升。

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