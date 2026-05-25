製造營業測驗點上揚止連2跌 台經院：今年不僅AI好、傳產也有起色

台經院今天公布4月製造業、服務業、營造業營業氣候測驗點皆呈現上揚。（台經院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台經院今天公布4月製造業、服務業、營造業營業氣候測驗點皆呈現上揚。台經院景氣預測中心主任孫明德指出，資通視聽與電子商品在AI加持下，榮景應能持續到年底，傳產部分，因中東戰事帶動原物料價格上漲，石化、鋼鐵上游業績也有提升，「今年倒不是只有AI好，其他傳統產業慢慢也有些起色」。

台經院今公布4月景氣動向，製造業營業氣候測驗點97.14點，月增0.93點，結束連2跌；服務業96.73點，月增0.54點，連2個月上揚；營建業94.67點，月增2.60點，終止連3跌。

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台經院指出，能源價格高漲及供應鏈壓力持續的背景下，4月美國、歐元區、日本與中國製造業PMI雖仍維持擴張，但各國投入與產出價格指數普遍上升，反映全球製造業正面臨地緣政治衝突與供應鏈受阻所帶來的成本壓力。

國內方面，台經院指出，AI需求強勁帶動相關供應鏈維持成長，但受到中東地緣衝突推升原物料成本、原料供應不穩，加上部分廠商為避免供應中斷，3月時提前備貨，致4月基期反差明顯，使製造業廠商對4月景氣看法較上月轉弱。此外，隨著國際地緣政治衝突持續延燒，製造業廠商對未來半年景氣看法多持平看待。

台灣外銷出口方面，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，今年前4月在高基期下仍有近5成成長，AI在這之中扮演要角，不只台灣，韓國亦是如此，台灣賣伺服器、韓國賣記憶體都是拜AI所賜，擺脫了中東戰事陰影與關稅戰陰霾等不利因素。

觀察主要商品，孫明德說明，佔比45%的資通視聽商品成長9成，佔比逾3成的電子商品成長逾4成，輝達創辦人黃仁勳近期也提到今年下半年會帶來許多新訂單，對台股帶來相當大的激勵作用，資通視聽與電子商品在AI加持下榮景應能持續到年底，而同時傳產也有所起色，特別是中東戰事帶動原物料價格上漲，石化、鋼鐵上游業績也有提升，「今年倒不是只有AI好，其他傳統產業慢慢也有些起色」。

服務業方面，台經院說明，金融相關產業受惠於4月台股大幅上漲並屢創新高，帶動投資收益、手續費收入及保險業務成長，整體營運表現持續改善，使業者對當月景氣持正向看法。不過，地緣政治衝突未解，運輸倉儲業與銀行業對未來半年景氣展望仍傾向持平。

營造業方面，台經院表示，受惠於科技廠辦工程需求持續，但營建廢棄物去化問題及中東戰事推升成本壓力，致4月景氣表現持平；不過隨著相關配套措施推動及下半年公共工程陸續展開，未來半年景氣可望逐步好轉。不動產業則因買賣雙方對於價格認知存有差距，加上缺乏新屋交屋潮支撐，以及購屋態度轉趨保守，故房市交易動能持續偏弱。

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