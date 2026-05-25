靠中國買單撐起9成外銷！「這國」榴槤出口雪崩77％陷入2危機

菲律賓榴槤出口暴跌。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕菲律賓的榴槤有95%都銷往中國，然而，受到天候衝擊導致產量大減影響，菲律賓2025年新鮮榴槤出口收入暴跌54%，出貨量更重挫77%，幾乎腰斬再腰斬。就在產業陷入供應斷裂之際，「氣候因素」與「競爭對手夾殺」同時逼近，讓這個仰賴中國市場的菲律賓產業陷入前所未有危機。

《BusinessMirror》報導，菲律賓榴槤出口商協會（DEAP）主席米庫洛布（Candelario Miculob）向表示，根據產業數據，2025年新鮮榴槤出口收入，從2024年的3250萬美元，大幅下滑54%，降至1500萬美元。從數量來看，榴槤的出貨量暴跌了77%，從1萬4398公噸降至約3260公噸。

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儘管價格略有回升，但米庫洛布表示，榴槤開花期間遭遇暴雨，嚴重拖累去年產量。他受訪時表示「2025年開花期與果實發育期雨勢太大，原本應該長成果實的小果實全都掉落了。」

菲律賓國內庫存吃緊，也導致榴槤外銷量大幅下降。冷凍榴槤出口在2025年暴跌84%，從前一年的5.7公噸降至約909公斤。米庫洛布說「如果沒有足夠的新鮮榴槤，就沒有東西可以加工成冷凍產品。」

中國市場面臨競爭壓力。米庫洛布指出，由於泰國與越南等鄰近國家生產與物流條件更具優勢，菲律賓恐怕會逐漸失去中國市場占有率。目前中國購買了菲律賓約95%的新鮮榴槤出口量。他表示「我們最大的問題是泰國和越南，他們大量生產，而且距離中國更近，因此在競爭力上，我們確實處於劣勢。」

不過，他也提到，菲律賓與其他國家的採收季不同，仍是一項優勢。他說「我們唯一的優勢，就是採收月份不同。我們是在他們的淡季採收。」由於中國占菲律賓新鮮榴槤出口大宗，米庫洛布認為，開拓新市場已成為「關鍵」。

他表示，目前正積極爭取擴大出口至美國、歐洲國家、紐西蘭與澳洲，「因為歐洲距離較遠，所以我們的策略會以出口更多冷凍榴槤為主。」

他也指出，菲律賓農業部（DA）近來正積極協助開拓新市場。此外，政府也協助產業培訓農民，而他認為這是「最重要」的一環。他表示「我們希望農民能具備農場管理與栽培管理的技術知識，以提升生產力」，「因為出口需求增加，許多人已開始種植榴槤。我們預期未來3到5年內，這些新種植的果園將帶來額外產量。」

除此之外，菲律賓榴槤也面臨聖嬰現象威脅。米庫洛布指出，榴槤產業同時也面臨肥料成本上漲問題，許多農場可能因此減少施肥，進而影響出口品質，他表示「如果沒有施肥，果實就會掉落或變形，無法出口」，「如果去年施肥狀況良好，還能維持樹木健康。」

他也坦言，目前最擔心的就是聖嬰現象出現的時間點。若乾旱從6月開始，米庫洛布警告，將對產量造成「嚴重衝擊」。因為榴槤採收季通常落在7月至10月。他表示「如果聖嬰現象在採收季之前發生，將會造成非常嚴重的影響，因為它可能直接傷害果實。」

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