資金行情引爆股匯雙漲！新台幣連4紅 一度見31.3字頭

資金行情引爆股匯雙漲！新台幣一度見31.3字頭。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場對美伊協議達成抱有期待，美元回落，加上AI雙巨頭執行長抵台，AI概念股持續發威，台股狂噴上千點，大盤指數飛越4萬3再度創下歷史新高，熱錢回流也推升新台幣兌美元匯率盤中勁揚近2角，一度見到31.3字頭，最後收在31.47元、升值9.8分，匯價連4紅、創逾2週新高，總成交量26.1億美元。

儘管美國總統川普週日表示「不急於與伊朗敲定停戰協議」，再度為市場澆了一盆冷水，但台北國際電腦展（Computex）即將登場，AI兩大巨頭包括超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳陸續抵台，AI題材再度引爆市場。台股繼上週大漲逾千點後，週一再度噴發，外資熱錢也隨之大舉回流，資金行情推升台北股匯雙漲。

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台股今天大漲1376.43點，收在43644.40點，三大法人同步買超，合計買超642.88億元。其中，外資連續第三日買超，今日買超金額494.59億元。

熱錢持續匯入推升新台幣盤中陸續升破31.5元、31.4元，最高見到31.394元，勁揚1.74角，尾盤央行調節，最後收在31.4價位。

匯銀人士指出，月底出口商拋匯加上外資資金回流，台幣有望持續走升，並將再度挑戰31.3元、近期盤整區間上緣。不過主要亞幣走勢並未如台幣強勁，央行基於穩匯操作，若資金沒有轉向，預期匯價應該是緩升為主。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數回落0.21%、台幣升值0.31%，躍居今日最強亞幣；新幣升值0.17%、人民幣升值0.15%、日圓升值0.1%。南韓今日休市。

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