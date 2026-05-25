晉弘拋棄式關節鏡 取得台美雙認證 邁向微創新里程碑

圖為晉弘經營團隊，左2為晉弘董事長鄭竹明。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內醫材廠晉弘科技（6796）宣布，旗下微創診療創新產品電子式關節鏡EJA100產品，已正式通過台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）第二類醫療器材審查，繼取得美國FDA 510（k）核准後，順利取得台灣第二類醫療器材上市許可證，不僅象徵晉弘在硬式內視鏡研發技術上的重大突破，更進一步完善晉弘在軟式、硬式拋棄式內視鏡微創手術領域的全面布局。

一般市面上常見的「軟式內視鏡」（如支氣管鏡、鼻咽鏡、胃腸鏡等）具有可彎曲的管身，主要應用於人體呼吸道或消化道等天然黏膜腔道，側重於彈性與窄空間的探查。相較之下，晉弘本次取證的關節鏡屬於「硬式內視鏡」，其管身結構固定且堅硬，主要應用於骨科、關節外科等高度密實的「硬組織」手術場域（例如膝關節、肩關節、髖關節等微創手術），為晉弘硬式拋棄式內視鏡平台的重要產品。

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晉弘開發的拋棄式電子式關節鏡EJA100為無菌、一次性使用的創新醫療器材，不僅免除醫療機構繁重的器械例行消毒時間、提升看診效率，更從根本上杜絕了術後交叉感染的風險，確保病患手術安全。

目前晉弘已完成硬式與軟式兩大拋棄式內視鏡平台布局。其中，硬式平台以關節鏡為核心，切入骨科與運動醫學微創手術市場；軟式平台則涵蓋泌尿鏡、鼻咽鏡及支氣管鏡，應用場域延伸至泌尿科、耳鼻喉科、急重症與呼吸照護等多元臨床需求。透過平台化開發策略，晉弘可望在既有微型攝影模組、影像感測、光學照明與醫療器材法規經驗基礎上，加速不同臨床應用產品的開發與市場導入。

晉弘將以拋棄式內視鏡作為臨床影像入口，結合AI醫學影像與數位資料平台，推動產品從單一器材銷售，逐步升級為智慧化微創診療解決方案。晉弘認為，拋棄式內視鏡具備一次性使用、降低交叉感染風險及提升臨床使用彈性的優勢，若進一步結合AI影像輔助與數位化資料管理，將有機會強化產品差異化與市場競爭力。

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