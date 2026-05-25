看似精明其實浪費人生？7種錯誤省錢法快點停止

隨著物價上升，許多人積極削減預算減少開支，但有些省錢習慣帶來的麻煩，遠遠超過它們能幫你省下的那點小錢。（本報製圖）

〔財經頻道／綜合報導〕減少浪費固然重要，但有些省錢習慣帶來的麻煩，遠遠超過它們能幫你省下的那點小錢。更慘的是，有些節儉習慣根本省不了錢。專家點名7種不值得堅持的節儉習慣，包括為了省一點油錢繞遠路加油、開車跑多家店找優惠、大量購買導致過期等等。

外媒《kiplinger》報導，隨著物價再次飆升，經濟學家警告稱，即使伊朗戰爭結束，這種連鎖反應也可能持續，許多美國人正在尋找更有效利用金錢的方法。在養成新的節儉習慣以削減預算時，務必小心避免一些常見的省錢陷阱。

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如果方法得當，節儉是一種美德，它能讓你更有意識地選擇購買的物品和使用方式，以避免過度消費。但人們很容易忽略大局，有時候，你為了省下那幾分錢而付出的努力或壓力，並不值得。更糟的是，有些節儉習慣根本省不了錢。

在尋找削減預算浪費的方法時，要避免陷入不值得的節儉習慣的陷阱。以下是7個不值得堅持的節儉習慣，說明如下：

1. 為了省一點點的油錢而繞遠路去加油：過去幾個月油價上漲速度加快，開車族尤其容易落入這個陷阱。在一定範圍內，稍微繞路省油錢或許情有可原，但當繞路的油耗超過節省下來的油費時，問題就出現了。

有很多方法可以獲得汽油折扣，而無需費心尋找價格最低的加油站。其中一個最佳選擇是辦理Costco 會員卡，並將加油時間安排在去賣場購物的時候。

2. 一次開車前往多家商店找優惠：為了省錢，開車跑遍全城去好幾家雜貨店，就因為一家店的藍莓便宜，而你喜歡的奶油在另一家店又便宜，這可能不值得花時間和油錢。即使不考慮汽油成本，也要想想你的時間價值。如果你有多家喜歡的店，可以輪流去，每次購物只去一家。

3. 大量購買：有些東西不宜大量購買，因為它們存放一段時間後會變質或過期。如果商品在你使用前就過期了，那麼大量購買並不是省錢，而是浪費。

大量購買非常適合購買不易腐爛的物品。即使是不易腐壞的物品，也要注意囤積的數量。當然，一次性購買一年的衛生紙可以降低每卷的價格。但是，你是否有地方存放這麼多衛生紙，而且不會礙事呢？

4. 手洗餐具而不用洗碗機：如果餐具不能用洗碗機清洗，那就需要手洗。若可以放進洗碗機，最好還是放進去，這些機器比許多人想像的節水。其他一些簡單的習慣改變，例如每天淋浴時間縮短幾分鐘，以及在刷牙或洗手時關掉水龍頭，也可以減少用水量，而不會對生活品質產生重大影響。

5. 應該找專業維修堅持DIY：在比較自己動手和聘請專業人士的成本時，要把作為業餘人士需要花費的額外時間和精力考慮進去。有些人手巧，完全可以勝任這類工作，和專業人士一樣出色。如果你也不是，那麼省下的錢並不值得你為此承受額外的壓力。

6. 保留你收到的每一個罐子、盒子或容器：有些容器確實很實用，捨不得丟掉。但到了某個時候，你不得不承認，你真的不需要櫥櫃裡堆滿幾百個這樣的容器，反而會為家裡增添雜亂。只需要留幾個容器，其餘的回收。

7. 為了省一點錢剝奪自己的快樂和舒適：許多節儉習慣所節省的錢可能只有幾分錢或幾美元。但也有一些例外情況，可以省更多。有些人希望每天早上都能喝到一杯現磨的咖啡，因而無比幸福，就不要買3合一之類的咖啡。

報導強調，個人對省錢和節儉之間的平衡點都不盡相同。很多節儉的習慣對某些人來說可能很好，但對另一些人來說卻會讓他們痛苦不堪。總之，你應該在那些節省開支不會顯著影響生活品質的領域尋找節儉的方法。然後，把省下來的錢用在那些你真正需要享受的領域。

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