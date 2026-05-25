中國鐵腕管制資本外流 分析師：恐波及逾1兆台幣香港資產

中國升高資本外流管制。（路透）

〔記者魏國金／台北報導〕彭博25日報導，中國中信證券指出，北京近期升高資金外流管制，進一步打擊跨境股票交易的措施，恐衝擊2500億港元（1.0029兆台幣）的資產。

中信分析師估計，富途控股受影響的資產約1500億至1800億港元（6017億至7220億台幣），老虎證券約450億至500億港元（1805億至2005億台幣），如果包含其他受該打擊影響的券商，則整體市場衝擊規模恐達2000億至2500億港元（8023億至1.0029兆台幣）。

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中國證監會22日宣佈此打擊非法跨境交易的意外行動，表示老虎證券、富途證券與長橋證券未取得相關境內業務許可，其境內與境外實體的非法所得將全部沒收。

報導說，這是北京為阻止公民透過未獲准管道進入海外市場，所採取的最強硬措施。由於中國股市的績效普遍落後海外市場、固定收益產品的報酬下滑，越來越多中國投資人尋求美國與其他海外市場更高的回報。

中國證監會、中國人民銀行與公安部等8個政府部門22日宣佈，將對中國境內跨境投資服務展開聯合整治，以遏制資本外流，在為期兩年的過渡期間，現有投資人可以繼續使用其帳戶，但僅限於出售資產或領取資金。買進與存入資金則予以禁止。

摩根士丹利指出，相關措施將消除主要的監管不確定性，預期中國境內客戶的香港帳戶兩年內不會全面關閉，但中國境內將不得進行交易、存款或提領等操作。

中信證券指出，2500億港元的受影響資產不完全等同於港股潛在拋售規模。受衝擊的資產散佈於各種產品，而任何股票拋售可能在兩年內逐步進行。

受市場預期強化資本管制可能引導資金流入本國市場，中國滬深300指數25日上漲1.2%，儘管如此，今年以來，該指數上漲不到6%，低於標普500的9%漲幅。那斯達克金龍中國指數22日收跌2.2%。富途美國存託憑證（ADR）重挫28%，老虎挫跌25%。

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