華安旗下源華智醫將參加輝達台北電腦展大會 展示AI老藥新用平台

源華智醫將參加Computex 2026中登場的NVIDIA GTC Taipei 2026大會。圖右為華安董事長陳翰民、左為源華智醫總經理許銀雄。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥公司華安醫學（6657）旗下源華智醫今日宣佈，將參與6月初於Computex 2026中登場的NVIDIA GTC Taipei 2026大會，於「AI for Science（科學領域AI）」議程進行技術分享。這是源華智醫繼今年3月參與在聖荷西舉辦的GTC 2026大會後，再度參加NVIDIA GTC年度盛會，展現該公司在藥物開發領域的技術成果與實力。

源華智醫今年3月在美國加州聖荷西舉辦的NVIDIA GTC San Jose 2026 大會，首度發表自研AI老藥新用平台—「智慧協奏（Intelligent Orchestrator）」之研究成果。

請繼續往下閱讀...

這次源華智醫將參與GTC Taipei進行技術分享，將由源華智醫總經理許銀雄以「邁向智慧化的藥物再利用：Agents智慧協奏AI驅動的藥物開發流程」為題，與全球開發者分享如何利用先進AI架構重塑藥物再利用的研發路徑。

本次主題聚焦探討結合Agents智慧協奏架構，建構新世代AI驅動的藥物再利用（Drug Repurposing）開發流程，打造一個可擴展的整合平台，加速為現有藥物尋找新適應症。源華智醫將展示如何利用NVIDIA NeMo Agent Toolkit協調NVIDIA BioNeMo模型與其他藥物開發工具所構建的代理式系統進行分析與最佳化，建立一個整合的框架，並結合大型語言模型（LLM）與多代理人（Multi-Agent）協作機制，以提升候選藥物篩選、知識推理與研發決策效率。

許銀雄表示，NVIDIA BioNeMo框架在生物製藥AI模型開發上具備高度效率與擴展性，為AI藥物開發提供重要技術基礎，源華智醫因此進一步提升智慧協奏藥物研發平台於多模態資料分析、知識推理及藥物再利用研究上的整體研發效率與應用潛力，能更快速地發現具潛力的藥物組合。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法