新光鋼看好AI基建 Q2鋼市需求增溫

新光鋼今召開股東會，由董事長粟明德主持（中）。（新光鋼提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕鋼鐵裁剪大廠新光鋼（2031）今（25）日上午召開股東常會，由董事長粟明德主持，會中通過盈餘分派案，決議配發現金股利每股2.5元，配發率達76%。新光鋼指出，在國內基礎建設需求持續推進，以及AI產業帶動資料中心、算力中心等建設需求升溫下，對今年營運維持「審慎樂觀」看法，並將持續強化高附加價值產品與專案整合能力，掌握AI基礎建設新商機。

新光鋼去年度全年合併營收達168億元，稅後淨利11億元，每股稅後盈餘（EPS）3.30元。今也同步完成第17屆董事全面改選，並通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

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談及未來營運展望，新光鋼表示，政府持續推動前瞻基礎建設與「AI新十大建設」，加上AI產業快速發展，帶動算力中心、資料中心及高階設備等基礎設施需求增加，將成為未來營運的重要成長動能。

新光鋼將持續聚焦台灣內需剛性建設市場，深化專案承攬與整合能力，積極參與智慧製造、AI資料中心與高階設備相關工程，並透過高附加價值產品布局，提升整體獲利表現。

新光鋼總經理曾明山表示，今年第一季受惠於國際鋼價及國內鋼鐵流通行情回溫，整體營運已較去年改善；第二季則進入傳統需求旺季，市場需求持續增溫，鋼價走勢穩健向上，有助於推升後續營運與獲利表現。他指出，AI產業帶動的大型算力基礎建設需求正快速增加，未來不論是資料中心、智慧工廠或高階設備，都需要大量鋼構與加工整合能力，對新光鋼將是重要機會。

展望後市，新光鋼指出，在台灣內需建設持續推進、AI產業鏈擴張，以及全球供應鏈重組趨勢下，對今年營運維持審慎樂觀看法。未來除持續深化核心事業與維持財務穩健外，新光鋼也將密切關注氣候變遷、能源政策與產業轉型趨勢，強化供應鏈韌性與企業競爭力，掌握新興市場需求。

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