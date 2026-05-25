嘉實多耕耘AI液冷商機 服務落地東南亞、日本市場

嘉實多發表革命性AI液冷技術。圖為嘉實多熱管理及資料中心全球總裁。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕因AI資料中心商機熱、引領液冷散熱需求提升，全球能源與潤滑油領導者嘉實多（Castrol） 也積極切入AI散熱商機。該公司今日表示，已實際參與建置了1.5GW的液冷AI資料中心，其主機代管服務也已經落地東南亞、日本市場，並持續強化與台灣供應鏈的合作。

看準AI散熱商機，嘉實多近年持續耕耘液冷商機，除已與雲端服務供應商（CSP）合作、提供維運服務外，也在全球有10個自營的資料中心液冷實驗室，近日也強化其資料中心液冷技術版圖，透過整合新一代冷卻液產品與端到端解決方案能力，全面支持AI時代下高熱密度基礎設施的發展。

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嘉實多認為，液冷的規模化普及關鍵在於「標準化」與「可靠的全球服務」。為此，嘉實多宣布已結合全球知名的系統整合商，正式進軍大型Tier 1主機代管 （Colocation） 用戶市場，提供包含前期液冷負載模擬測試與後期常規的液體化學性質檢測、維護等「全生命週期管理服務」，此合作模式已於東南亞和日本市場落地。

此外，作為生態系戰略核心，嘉實多也持續深化與台灣產業鏈的合作，除攜手本地系統整合商提供化學檢測顧問服務外，更將於Computex上，首次展出「PG25液體感測器」，將被動維護轉為主動預防，賦能台灣ODM廠。

展望未來，嘉實多正積極投資更前沿的熱管理技術，鞏固其「液冷操盤者」的領導地位。在電源領域，已鎖定浸沒式冷卻電源供應器、液冷匯流排 等關鍵組件，以應對未來資料中心的全直流電趨勢。

嘉實多熱管理及資料中心全球總裁黃建棠表示，嘉實多正積極投入資料中心水冷市場，我們將繼續與台灣的頂尖夥伴們緊密合作，讓源自台灣的創新，隨我們的解決方案一同走向世界，串連硬體、軟體與服務，打造一個開放、標準化且可靠的全球液冷生態系。

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