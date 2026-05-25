日本超商之父鈴木敏文去世 締造全球8萬家7-11門市成為絕響

日本企業家鈴木敏文被譽為7-Eleven便利商店全球零售帝國締造者，享年93歲。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕被譽為7-Eleven便利商店全球零售帝國締造者的日本企業家鈴木敏文去世，享年93歲。該公司週一宣布，鈴木敏文是7-Eleven Holdings的榮譽顧問，於5月18日在東京家中因心臟衰竭去世。

鈴木敏文創立7-Eleven Holdings的日本分公司，該公司經營遍布日本各地的7-Eleven便利商店。忙碌的人們可以隨時光顧這些便利商店，購買三明治、飯糰、飲料、薯片和其他便利食品，還可以使用ATM機、支付水電費和影印文件。

請繼續往下閱讀...

鈴木敏文1932年出生於日本北部長野縣，畢業於東京著名的中央大學。

在投身便利商店產業之前，他曾在伊藤洋華堂工作，這是一家日本大型零售連鎖企業，銷售包括食品雜貨、化妝品和服裝在內的各種商品，該公司也隸屬於7-Eleven Holdings。

除了領導7-Eleven之外，鈴木敏文還在2015年主導了對Barney's Japan的收購，並為7-Eleven Holdings集團增添了銀行業務。他表示，他希望為顧客提供他所謂的「生活方式購物體驗」。多年來，這家零售巨頭也將崇光百貨和西武百貨納入旗下。

7-Eleven便利商店目前在全球擁有超過8萬家門市，是日本最大的便利商店連鎖品牌。該業務於1973年在日本起步，與美國7-Eleven簽訂了特許經營協議。第二年，第一家店在日本開業。在1990年代，創立7-Eleven的南方公司遭遇財務困境後，這家日本公司收購了其多數股權。 2005年，它將這家美國公司變成了自己全資擁有的集團公司。

幾年前，經營全球連鎖便利商店Circle K的加拿大零售商Alimentation Couche-Tard曾試圖收購7-Eleven Holdings。但該公司於2024年放棄了收購計劃，理由是談判進展不順，缺乏「建設性溝通」。

鈴木敏文於1978年成為日本7-Eleven的執行長。他被廣泛認為是日本消費者購物方式的革新者。便利商店在日本零售業中引領了新零售技術的應用。該公司稱，鈴木敏文葬禮將以家庭私人形式舉行，並婉拒了唁電、鮮花和其他慰問禮品。該公司表示，公開儀式的詳情將在稍後公佈。鈴木身後留下了妻子和兩個孩子。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法