矽晶圓需求全面回溫！環球晶啟動下半年漲價

環球晶正全面與客戶協商漲價，期望可以在下半年可成功調漲。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓大廠環球晶（6488）於今（25日）召開股東常會，董事長徐秀蘭指出，相較去年對矽晶圓「冰火兩重天」市況，今年需求面全面回升，但因成本與折舊攀升，公司正全面與客戶協商漲價，期望可以在下半年可成功調漲。同時，她也宣告環球晶12吋方形矽晶圓已送客戶驗證，希望力拼今年第四季成為台灣首家量產的公司。

徐秀蘭表示，去年是矽晶圓產業「冰火二重天」的艱辛年，跟AI相關的先進製程需求相當強勁，中小尺寸面臨壓力則很大；今年除了AI相關應用持續很強，12吋矽晶圓稼動率全部滿載，非AI的應用需求也漸回溫，比去年改善。環球晶因折舊攤提與能源成本提高雙重壓力，正全面與客戶協商漲價，期望客戶共體時艱，可以在下半年成功調漲，售價合理反映成本。

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徐秀蘭也表示，環球晶在美國共有三座廠，正全力進行產能拉升，其中，德州新廠已陸續客戶驗證通過，也取得數個一線客戶訂單，但因美國製造成本昂貴，僅電費就比當初設廠高出二成，公司正積極與客戶討論長約價格 。

徐秀蘭也表示，環球晶也早投入12吋方形矽晶圓，用18吋拉晶，再以310X310mm進行切割，就差不多是12吋的方形產品，正送客戶驗證中。因目前環球晶12吋稼動率都很滿，沒有設備可停下來改，只好在竹南舊太陽能產線騰出空間，趕建無塵室，設備等也都要新採購，預計今年第四季量產，初期月產能規劃數千片，希望拼台灣第一家量產。

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