雷虎攜手義隆電 打造自主無人機 AI 核心技術平台

雷虎攜手義隆電打造自主無人機 AI 核心技術平台。（雷虎提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雷虎科技（8033）今日宣布與義隆電子（2458）簽署策略合作備忘錄（MOU）。雷虎表示，此次合作將是雷虎從無人載具系統整合商，成為與台灣頂尖晶片大廠共同開發 AI 導控、影像辨識與通訊核心技術的深度技術夥伴，象徵雷虎科技的戰略轉型里程碑。

雷虎說，雙方將整合義隆電子在 AI 晶片、邊緣運算、影像處理、人機介面與通訊模組等核心硬體技術，與雷虎科技在無人載具系統整合、飛控、Blue UAS 國際認證及全球市場布局的實戰能力，共同構建台灣自主、民主聯盟供應鏈無人機核心技術與次系統平台。

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雷虎指出，與義隆電子的合作，同時，也意味著雷虎科技的技術護城河將延伸至 AI 推論晶片與自主研發的 GElanNet 影像辨識演算法、抗干擾安全通訊模組與陣列天線、群飛（Swarm）協同系統飛控核心，以及新世代高規格地面控制台硬體等關鍵領域，這不是單純的採購關係，而是共同開發核心技術、共構民主供應鏈、共同布局全球市場的戰略級合作。

雷虎表示，將導入義隆電子攝影鏡頭模組與 AI BoX，並搭載自主研發的 GElanNet AI 影像辨識演算法，在低功耗條件下實現毫秒級目標辨識、自主避障與追蹤，打造更精準的「無人機之眼」，大幅降低對境外算力晶片的依賴。

同時，雙方將共同開發全天候高資安地面控制台，整合防水、可戴手套操作之觸控介面與 Mini-LED Local Dimming 直下式背光模組，確保戶外強光及極端環境下的精準操控，完全符合軍規使用情境。在通訊與飛控層面，雙方將攜手開發中長距離通訊模組、抗干擾安全通訊、陣列天線與群飛協同系統，打造台灣自主可控的無人機神經系統，徹底擺脫紅色供應鏈依賴。

雷虎進一步說，雷虎是亞洲首家通過美國 Blue UAS 資安認證的無人機廠商，美國俄亥俄州在地生產基地已正式投產，並積極爭取美國「無人機優勢計畫（Drone Dominance Program, DDP）」市場商機。

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