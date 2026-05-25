遭爆「被逼退」 國票金董座魏啟林駁斥：與事實不符

國票金控現任董事長魏啟林遭媒體報導「被逼退」，魏啓林今（25）日發布聲明表示「與事實不符」。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金即將在本周五（29日）舉行股東常會進行董事改選，前兆豐金董事長張兆順將接任國票金董事長職務，但近日有媒體報導，現任董事長魏啟林「遭逼退」。國票金控董事長魏啓林今（25）日發布聲明表示，他長期參與國家經濟與金融公共事務，對於政府維持金融穩定的政策方針，一向秉持充分理解並全力配合的立場，強調報導「內容與事實存在顯著落差」。

魏啟林指出，國票金控股權結構近年發生重大變化，公股金融機構持股已提升至22%以上，他認知國票金控未來將朝公股主導經營的方向發展。因此，基於考量公司長期穩定發展，與20多萬名股東最大權益，自始即以協助經營權平順移轉與交接為首要任務。

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魏啟林聲明指出．自今年初起，他已主動配合股東結構轉變，協助推動各項業務與人事安排。例如今年1月，即依據公股建議，親自提案調整國票證券董事長人事；此外，針對國票金控增資樂天國際商業銀行所需資金的籌措方式，他也主動徵詢公股股東意見，最終尊重公股建議，由董事會決議採行「部分子公司股利上繳、部分舉債」的雙軌方式處理，兼顧財務穩健與股東權益。

魏啓林強調，今年3月間，他曾與政府高層見面表達，因其即將離任，定將全力確保未來公司經營權交接順利完成；同時期盼未來國票金控董事席位調整，能由公股主導以和諧安定的方式進行協商，避免市場出現股東過度對立的委託書爭奪戰，維護金融市場穩定，也期許樂天國際商業銀行，盼能在2至3年內達成損益平衡的營運目標。

魏啟林說，在今年4月上旬國票金控董事法定提名的敏感期間，他與家人正在日本東京度假，並未參與任何提名事宜或席次協商。後續待公股主導協商、主要股東對董事席次達成共識後，才主持董事會，順利完成同額提名程序，使原本潛在的競爭與對立成功化解，確保股東會與董事改選均能平順進行。

魏啓林指出，為維持經營權的平順交接，公司自4月中旬起，對於協理級以上的高階人事案，均依公股建議採取暫時凍結的處理原則；另外，公股建議提高股東會紀念品預算，以及增加委託書徵求人可提領紀念品數量等提案，均予以充分尊重並採納。由上述客觀事實觀之，媒體所謂「逼退」說法，顯與事實不符，不攻自破。

魏啟林對「重要股東」台鋼集團表達感謝，也對即將接任董事長的張兆順，表達「惺惺相惜」之意。至於即將接任總經理的吳瑛，魏啟林表示，吳瑛為人正直清廉、治事認真專業，金融資歷極為豐沛，雙方合作十分融洽。

魏啓林強調，國票金控為國內經營最透明、最具商業民主多元精神的金控公司。多年來在大股東彼此強力監督與董事會透明運作之下，公司治理評鑑長期榮獲上市櫃公司前20%，甚至曾晉升至前5%，與國內大型金控並駕齊驅。公司歷年獲利穩健、從未虧損，股東長期投資報酬率（TSR）亦位居同業前段班；在永續發展與經營績效上，更屢獲重要獎項肯定。

魏啓林指出，歷年來，國票金控本身從未曾因公司治理或業務違規而遭主管機關裁罰的紀錄，為國內公司治理之標竿金控之一。近期外界關注之事件，本質上屬證券子公司少數高層間的不合爭議登上媒體，目前正依勞動主管機關行政程序或司法程序處理中。若因個別子公司內部人事爭議不合，就全盤否定金控長年累積的公司治理成果，對長期克盡職守、依法辦事的經營團隊極不公平。

最後，對於國票金控的未來展望，魏啓林表達強烈信心。他堅信，在即將接任的董事長張兆順與總經理吳瑛的卓越領導下，國票金控必能持續穩健前行，更上層樓，為全體股東、員工及社會創造更長遠且實質的價值。

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