記憶體業繁榮不容忽視「1風險」美媒曝這國股市最易受影響

近來與記憶相關的股票獲得超額回報，推動美國和南韓股市的大幅上漲，但市場觀察家警告投資者，忽視市場的周期性將會帶來風險。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕記憶體產業股票近來漲幅洶湧，是否已經擺脫了過去的周期性波動，市場參與者對此意見不一。美媒CNBC周一（25日）報導，隨著漲勢愈演愈烈，基金經理人警告，記憶體繁榮與週期性循環不容忽視，該行業往往有巨大的起伏，仍然容易重蹈覆轍，並敦促投資者保持謹慎。南韓股市尤其容易受到記憶體產業興衰的影響。

近來與記憶相關的股票獲得超額回報，推動美國和南韓股市的大幅上漲，但市場觀察家警告投資者，忽視市場的周期性將會帶來風險。

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自2022年12月ChatGPT推出以來，記憶體產業一直處於持續增長期，這引發對高頻寬記憶體（HBM）的巨大需求。三星和SK海力士是HBM晶片最大的生產商之一，今年以來，它們的股價分別飆升114%和186%。總部位於美國的美光公司和SanDisk到2026年，兩者分別成長141%和156%。

支撐記憶體股牛市的核心論點是，該行業已經擺脫過去的周期性波動，即需求大幅波動而供應基本上保持不變。產業高層認為，人工智慧顛覆該行業繁榮與蕭條的歷史規律，結構性供應短缺意味著價格可能在未來幾年內保持高位。

BlueBox Asset Management 的投資組合經理威廉狄加爾（William de Gale）在接受CNBC歐洲早晨新聞採訪時表示，該行業往往有「巨大的起伏」。「從長遠來看，這是一個相當糟糕的行業」。狄加爾說：「我懷疑，每當人們提出記憶週期已經結束，記憶產業現在是一個長期的價值創造產業時，情況仍然如此，就在一切變得糟糕透頂之前。」

儘管目前記憶體晶片供應極其有限，但Alphabet旗下的Google於3月24日發布TurboQuant，這是一種新的壓縮方法，據稱可以將運行大型語言模型所需的內存量減少六倍。它旨在提高人工智慧模型的效率，這也是領先實驗室的主要目標之一。

此類發展有可能大幅降低對人工智慧記憶體晶片的需求，而人工智慧儲存晶片一直是Google、OpenAI和Anthropic等公司訓練大型LLM的關鍵元件。

德意志銀行在一份報告中寫道，投資者應該「繼續做好準備應對人工智慧帶來的持續顛覆」，TurboQuant就是一個例證，它發布後導致最大的記憶體提供商的股價大幅下跌。

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