黃金抱緊！金價將「衝上1萬美元」 華爾街大咖震撼預測

華爾街資深策略師預測黃金價格將達到1萬美元。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街資深商品策略師柯里（Jeff Currie）做出驚人預測，他近日表示，黃金短期內可能面臨進一步回跌，但長期來看，他仍看好金價未來有機會衝上每盎司1萬美元。

外媒報導，長久以來，黃金一直被視為投資人在「不再相信其他資產」時最後的避風港。當各國央行失去市場信任、貨幣劇烈波動、地緣政治風險升高，甚至股市崩跌時，黃金往往成為最終受惠者。

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過去3年，這套邏輯幾乎完美奏效。從中國、波蘭到土耳其，各國央行以前所未見的速度瘋狂買進黃金，規模創下半世紀新高，散戶投資人也跟著大量湧入。金價一次又一次刷新歷史高點，空頭幾乎全面消失。但2026年，一切開始改變。

美國與以色列打擊伊朗後，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）遭到封鎖，全球能源價格飆漲，也迫使部分原本大買黃金的央行，開始拋售黃金來支撐國內貨幣。根據《Fortune》報導，截至5月19日，金價已回落至每盎司4534美元附近，幾乎吐回今年以來大部分漲幅。

如今，凱雷集團（Carlyle Group）資深顧問、前高盛大宗商品傳奇分析師柯里（Jeffrey Currie）更警告，黃金市場的痛苦恐怕才剛開始，但若他的預測成真，未來黃金的最終漲幅，將遠遠超越市場至今所見的一切。

近日，柯里發文表示，自己長期都以「黃金永久多頭」（gold perma bull）自居，但自今年3月開始，就一直做空黃金。他在X寫到「當各國央行從長期買家，被迫轉變成『必須為能源買單』的賣家時，黃金市場的重要支撐力量就會減弱」。柯里認為，金價未來可能先跌回每盎司4000美元附近，甚至不排除短暫下探3750美元。之後中國等主權買家才會重新進場，開啟下一波大漲。

他對黃金的預測，其實建立在一個更大的論點上：過去十年，全球資本流向導致大宗商品市場嚴重投資不足。他指出，科技七巨頭以及甲骨文（Oracle），預計2026年在AI相關領域的資本支出將達8200億美元。柯里將此稱為有史以來，八份損益表匯集最大規模的「實物商品競標」，但問題是，供應端根本跟不上。

柯里將這場轉變稱為從「HAGO（硬資產，全球營運）」走向「HALO硬資產，本地營運）」。在這種新架構下，實體商品將因供應無法滿足AI需求而被重新定價。柯里說「價格會先過度上漲，資本支出才會跟上，接著才會有新供應出現。」

依照他的理論，這個過程最終會把黃金推向每盎司1萬美元。一旦各國央行停止對抗通膨，轉而採取寬鬆政策，並恢復購買實體黃金，那麼今天被迫賣出黃金的投資者就會重新轉變為結構性買盤者。

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