最高每小時賺5千！內行人揭2026年「6種副業」真正能賺翻

內行人揭2026年真正能帶來收益的6種副業。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕只要選對方向，副業不但能帶來收入，甚至可能比正職更賺錢。美媒報導，財經部落格《Fluent in Finance》創辦人Andrew Lokenauth指出，2026年的副業市場已經出現巨大變化，AI正是這波轉變的核心。如果你也想在今年開始經營副業，以下6種工作，被認為是2026年真正能賺到錢的熱門選項，其中，文案寫手時薪甚至可達150至250美元（約新台幣4707元至7846元）。

1.AI提示工程師（AI Prompt Engineer）：Andrew Lokenauth表示，目前AI提示工程師時薪可達80至175美元（約新台幣2510至5492元），原因在於企業急需能「真正駕馭AI」的人才。這份工作的核心，就是替AI模型設計與優化指令，讓AI產出更精準、更有效的內容。Lokenauth說「我曾在電子報中提到這個職業，結果讀者反應超驚人，很多人根本不知道這項技能竟然這麼值錢。」

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2.文案寫手（Copywriter）：雖然AI快速發展，但多位專家都認為，不同類型的寫作都是不錯的兼職選擇。Lokenauth指出，自由接案文案寫手需求正在快速增加，時薪甚至可達150至250美元（約新台幣4707至7846元）。他認為，在AI時代，擁有個人風格、能寫出真正打動人心內容的人，價值只會更高，而不是被AI取代。

3.寫作教練（Writing Coach）：如果不想做偏商業導向的文案工作，也可以考慮擔任寫作或升學作文教練。理財顧問公司Blue Ocean Global Wealth執行長Marguerita Cheng表示「現在很多人透過遠端方式，替學生指導大學申請作文，而且很容易與正職工作兼顧。」

4.數位產品創作者（Digital Product Creator）：對創意工作有興趣的人，也可以透過販售數位產品增加收入。Lokenauth指出，像是利基型電子報、線上課程等，都正在帶來穩定的被動收入。尤其財經與商業類電子報廣告收益最高，有些創作者每月收入甚至可達5000至7000美元（約新台幣16萬至22萬元）。

5.活動樂手（Event Musician）：如果你擅長樂器演奏，也能利用週末接案賺外快。財經專家Melanie Musson表示，活動樂手的時薪其實相當高。她指出「如果技術夠好、口碑建立起來，一場週末婚禮演出就可能賺進1000美元（約新台幣3.1萬元）以上。即使是新手，也有機會接到時薪30至50美元的工作（約新台幣941至1569元）。」

6.民宿清潔員（Vacation Rental Cleaner）：如果你本來就喜歡整理與清潔，也能把這項興趣變成副業。Musson表示，由於民宿清潔時間通常不固定，因此收費往往高於一般居家清潔。例如，有些民宿必須在上午完成清潔，好讓下午房客入住，而且工作日期也不固定，因此業者通常願意支付更高費用。

最後，Lokenauth也提醒，很多人誤以為「最好的副業」一定是收入天花板最高的工作，但其實真正重要的是「你能不能在30天內，利用自己已經擁有的技能，開始真正賺到錢。」

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