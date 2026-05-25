東元正式併購Dynaciate 資料中心業務佔比拼達3成

東元（1504）今日於台北總部與馬來西亞工程公司Dynaciate正式舉行簽約儀式。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）今日於台北總部與馬來西亞工程公司Dynaciate正式舉行簽約儀式，完成併購協議簽署。東元指出，此為公司加速布局東南亞AI資料中心基礎建設與全球模組化市場的一步，並將帶動今年電力能源事業群的資料中心營收比重，有望從10%以下躍升至30%。

根據東元日前公告，本次交易預計投資約2億馬幣（約台幣16億），擬於8月底之前完成交割，東元將持有Dynaciate約78%股權，Dynaciate也將成為東元擴展東南亞資料中心工程與全球模組化資料中心（Modular Data Center, MDC）製造的重要基地。

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東元指出，未來3至5年，預期可帶動相關業務，創造投資金額數倍的成長動能，並進一步提升東元於資料中心工程與產品的全球競爭力。

東元董事長利明献指出，配合全球頂級雲端服務供應商（CSP） 客戶的合作需求，東元近年來積極布局高成長的資料中心市場。此次併購Dynaciate正是核心策略行動方案之一，Dynaciate則憑藉在模組預製領域的頂尖技術，成為深化東元模組化資料中心布局的核心動能。

利明献指出，雙方的深度整合，不僅顯著提升了東元在模組化預製上的落地效率與整體自製率；在關鍵的電力模組與發電機模組上，更成功將資料中心的交付週期縮短至6個月，以極速建置的絕對優勢，全面加速資料中心的商轉進程，有信心為投資人創造長遠而顯著的利益成長。

東元已累積逾20年的資料中心基礎建設工程經驗， 2025年併購馬來西亞NCL Energy後，更積極擴展在東南亞資料中心市場的實力與能見度，建立在地機電與電信工程能力；此次再併購Dynaciate，則可進一步補足土建工程、機械結構工程及HVAC空調等領域能力。

未來，NCL與Dynaciate兩家公司將形成高度互補的跨國工程平台，加大機電工程團隊規模，擴大承接資料中心工程能力，並以馬來西亞為核心據點，逐步將業務延伸至泰國、印尼、菲律賓及其他東南亞高成長市場，建立跨國機電工程團隊。

在財務營收與產能預估方面，東元表示，對此項目展現出樂觀的預期，併購Dynaciate後，下半年即可開始認列部分營收，目標在2030年前創造投資金額約數倍的營收增長。

東元也預估，併購Dynaciate後，未來東元的資料中心相關營收結構將有所改變，預期有65%來自模組化資料中心和預製產品，35%則來自AIDC工程。此舉將大幅拉高東元在資料中心業務的整體佔比，預計今年度電力能源事業群相關資料中心營收比重，將由過去的不到10%躍升至30%，成為推動集團整體營收衝刺的關鍵火車頭。

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