外籍幫傭新制逾5700家庭瘋搶 勞動部：核准184件、多為2孩以上

外籍家庭幫傭申請新制4月13日起正式受理，至今已月餘，勞動部公布最新統計。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕外籍家庭幫傭申請新制4月13日起正式受理，「1孩家庭」即可申請，至今已月餘，根據勞動部統計，各地就服中心收到多達5756件國內求才案件，但目前僅有1003件獲得招募許可，其他仍在程序中。統計至5月17日核准184件，其中157件（85.3%）屬於「2孩以上家庭」，換言之，僅「27件」為「一孩家庭」。

勞動部「外籍家庭幫傭新制」4月13日開放民眾申請，勞動部今日揭露至5月17日止，國內求才及招募許可的受理情形。首先，有意申請家庭幫傭新制的民眾，需先至「公立就業服務機構」辦理本國幫傭求才登記，系統會在「全國就業通」網站上刊登求才公告7天，確認無法聘雇到合適的本國籍勞工，才具備申請資格。勞動部統計，自4月13日至5月17日止，各地就服中心受理申請國內求才案件累計已達5756件。

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勞動部統計，目前已完成程序、受理招募許可案件累計1003件，已核准件數為184件。在這184件核准件數中，有157件（85.3%）的家庭成員兒童人數超過2人，有19件（10.3%）的家庭成員為父或母其中一人為身心障礙、父或母為未婚、離婚或喪偶等符合「特殊家長」身分，因此「一孩家庭」比例不高。勞動部強調，若家庭成員有特殊家長身分，勞動部將加快審查速度。

勞動部說明，從4月13日正式上路後，截至4月30日，平均每天約有185件國內求才申請案，而5月1日至5月17日平均每天約143件申請案，這些累積的求才申請，未來將慢慢消化，但這些刊登求才獲得招募許可的案件，需在90天內完成聘僱，最後是否都會聘僱家庭幫傭，趨勢尚待進一步觀察。

因考量我國雙薪家庭比例提高，不少家長在工作、家務與育兒間承受極大壓力，特別是需要照顧幼兒或家有罕見疾病、身心障礙或發展遲緩兒童等特殊需求的家庭，更需要支持。勞動部因此推出「外籍家庭幫傭新制」，調整外籍幫傭申請資格門檻，每個育兒家庭只要有1名未滿12歲兒童即可申請，至多申請1名外籍幫傭，一般申請家庭須每月繳納5000元就業安定費，但弱勢及特殊需求家庭可獲得減免。

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