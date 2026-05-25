不是台積電股票？華爾街相中的「新石油」真實身分曝光

芝加哥商品交易所（CME）與洲際交易所集團（ICE），相繼宣告佈局 GPU 期貨，算力正式躍升為可交易、可避險的金融大宗商品。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕AI浪潮席捲，華爾街的最新焦點既不是台積電或輝達的股票，也不是輝達的GPU（圖形處理器）晶片，更不是記憶體，而是GPU晶片產生的算力，換句話說，「算力」已成為華爾街的「新石油」。華爾街2巨頭-芝加哥商品交易所（CME） 與擁有紐交所的洲際交易所集團（ICE），相繼宣告佈局 GPU 期貨，算力正式躍升為可交易、可避險的金融大宗商品。

算力已經成為了支撐全球 AI 運轉的「21 世紀新石油」。由 AI 驅動的算力軍備競賽，正在跨越科技的實體邊界，開始融入金融市場。韓媒《HankYung》指出，華爾街選定的「新石油」的真實身分就是算力。

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報導說，全球最大的商品市場是石油，儘管原油和汽油、柴油、航空燃料等石油產品有著龐大的實體需求，但由於期貨和選擇權等金融交易規模擴大數十倍，石油市場已發展成為一個龐大的投資市場，石油已超越了單純的能源資源，成為獨立的金融資產。

那麼，AI時代的代表性商品又是什麼呢？華爾街的目光既不是輝達的GPU晶片，也不是記憶體，而是GPU晶片產生的運算能力，換句話說，就是「算力」。

報導說，全球最大的衍生性商品交易所芝加哥商品交易所集團（CME Group）和經營紐約證券交易所的洲際交易所集團（ICE），近日相繼宣布計畫推出「人工智慧運算期貨市場」。

CME 推出全球首個算力期貨合約，作為全球衍生性商品市場的標桿，交易標的並非晶片實體，而是對未來 H100 租賃價格的預期。CEM執行長達菲（Terry Duffy）強調，算力是21世紀的新石油，是所有AI模型訓練、交易清算和數據處理活動的基礎。他還指出，算力本身正在迅速成為一種資產類別。

報導強調，正如石油是推動工業經濟的核心投入AI經濟的核心投入。因此，華爾街意圖創建一個市場，對算力本身進行定價，對沖波動風險。這套思路類似將原油、天然氣、電力變成大宗商品的邏輯。

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