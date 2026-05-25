幸運到爆！7-ELEVEN花45元買飲料 中了統一發票1000萬元大獎

財政部5月25日公布最新一期2026年3~4月統一發票中獎號碼，統一超商（2912）共開出2張千萬特別獎。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕財政部5月25日公布最新一期2026年3~4月統一發票中獎號碼，統一超商（2912）共開出2張千萬特別獎。

其中一人在台北市大同區的7-ELEVEN延埕門市花166元購買鮮食、飯糰、雞胸肉；一人在桃園市大園區的7-ELEVEN東懋門市花45元購買飲品。

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有3位消費者獲得200萬特獎！一人在台南市中區的7-ELEVEN赤崁門市花59元購買零食；一人在高雄市小港區的7-ELEVEN強民門市花50元購買CITY CAFE；一人在台南市永康區的7-ELEVEN瓏埔門市花200元購買民生用品。

7位雲端發票專屬獎1百萬得主！一人在台北市南港區的7-ELEVEN港泰門市花25元購買飲品；一人在彰化縣二林鎮的7-ELEVENㄚ樺門市花243元購買泡麵、鮮食。

一人在台南市安平區的7-ELEVEN Fresh亞萬門市花費100元購買民生用品；一人在台中市北區的7-ELEVEN婷婷門市花費35元購買零食；一人在新竹市北區的7-ELEVEN盛天門市花10元購買統一麥香奶茶。

一人在彰化縣彰化巿的7-ELEVEN彰和門市花142元購買民生用品；一人在彰化縣埔鹽鄉的7-ELEVEN好修門市花256元購買飲品、購物袋、冰品。

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