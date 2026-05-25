賴總統：千億計畫＋AI新十大建設 5年內助百萬中小企業智慧化

總統賴清德今接見台灣工廠管理輔導與永續發展學會暨中華民國特定工廠聯合會。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今接見台灣工廠管理輔導與永續發展學會暨中華民國特定工廠聯合會時表示，政府將提出千億計畫，加速中小微企業及傳統產業升級轉型，搭配「AI新十大建設」，5年內協助100萬家企業智慧化、提升競爭力，政府也會持續做產業的後盾，協助取得資金、媒合技術，進一步開發市場、走向國際。

賴清德表示，台灣經濟能有今日成果，仰賴工廠經營者、技術人員及勞工朋友在第一線打拚，讓「台灣製造」成為國際級的品牌。面對全球經濟變局，台灣去年經濟成長率仍達8.68%，今年第一季經濟成長率更高達13.69%，創下39年來單季新高，推估今年的經濟成長率將超過7%。這些都是全民共同打拚的成果。

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總統賴清德今接見台灣工廠管理輔導與永續發展學會暨中華民國特定工廠聯合會。（總統府提供）

賴清德說，台灣的製造業，很多是從一間小工廠，幾台機器、幾位員工開始，懷抱不怕挑戰的精神，靠著不斷進步的技術、品質與「說到做到」的信用，達到非凡的成就。

賴清德指出，國家經濟要繼續成長，提升產業競爭力是根本之道，尤其國內中小微企業、傳統產業和地方工廠撐起台灣半片天，政府將積極推動「中小微企業多元振興發展計畫」，協助企業邁向數位、淨零、升級轉型，包括貸款優惠加碼、研發轉型補助以及爭取海外訂單等多項措施；政府也成立「產業競爭力輔導團」，提供各項技術支援。

賴清德提到，政府已宣布將提出規模1千億元計畫，加速中小微企業及傳統產業的升級轉型，這項計畫將搭配「AI新十大建設」，預計2040年前協助100萬家中小企業智慧化，提升競爭力，為台灣產業下一個繁榮世代奠定穩固基礎，政府會持續做產業的後盾，協助取得資金、媒合技術、升級轉型，進一步開發市場、走向國際，期盼公私協力讓工廠安心經營、產業穩健升級。

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